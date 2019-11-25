В Гонконге на выборах побеждает оппозиция

В воскресенье, 24 ноября, на выборы в местные советы, которые состоялись в Гонконге, где последние 3 месяца продолжаются антиправительственные митинги, победу одержали оппозиционные силы.

Об этом сообщает DW со ссылкой на информационное агентство AP.

Согласно информации о предварительных подсчетах -демократические кандидаты, выступающие против политики контролируемой Пекином действующей администрации Гонконга, в общем получили более 300 из 452 мест в районных советах и будут ​​контролировать таким образом по меньшей мере 17 из 18 советов.

В то же время из 182 представителей крупнейшей в Гонконге пропекинськой партии, участвовавшие в выборах, потерпели поражение по меньшей мере 155 кандидатов.

AP сообщает, что подсчеты СМИ базируются на уже опубликованных официальных результатах для отдельных избирательных участков, однако официальные итоговые данные до сих пор не обнародованы. Задержки с подсчетом результатов связывают с высокой явкой, которая составила рекордный 71 процент от 4,1 миллиона зарегистрированных избирателей. Для сравнения - четыре года назад участие в выборах депутатов местных советов приняли лишь 47 процентов жителей Гонконга.

Местные советы не имеют значительных полномочий, однако эти выборы фактически стали референдумом, который продемонстрировал массовую поддержку протестов, продолжающихся в Гонконге уже полгода, пишет AP.

Напомним, принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи бывшей британской колонии Гонконга Китаю в 1997 году. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в КНР. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав, например свобода мысли и прессы.

Бывший лидер Демократической партии Ли Винг-пап заявил, что теперь глава администрации Гонконга Керри Лам должен прислушаться к требованиям протестующих, в частности к призывам провести независимое расследование случаев применения насилия во время столкновений протестующих и полиции.

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