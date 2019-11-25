Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день повышают риск сердечных заболеваний

Люди, которые пьют более шести чашек кофе в день, подвержены более высокому риску развития сердечных болезней. К такому выводу пришли ученые из университета Южной Австралии, говорится в опубликованных в American Journal of Clinical Nutrition результатах исследования.

Так, сообщается, что у любителей кофе, которые пьют шесть чашек этого напитка в день, риск получить заболевание сердца и сосудов возрастает на 22%. В частности ученые выделили риск инфаркта миокарда и гипертонии.

Также отмечается, что специалисты не заметили риск заболеваний у людей, которые пьют кофе без кофеина, и у тех, чья суточная норма составляет 1-2 чашки кофе.

По данным исследователей, умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.

В исследовании приняли участие более 347 000 человек от 37 до 73 лет.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что потребление более 4 яиц в неделю повышает риск преждевременной смерти.

Также, по словам ученых, в месяц нужно съедать три плитки шоколада.