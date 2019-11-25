подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день повышают риск сердечных заболеваний
25 ноября 2019, понедельник, 18:17 837
Жизнь 2019-11-25T18:45:38+02:00
Українські Новини
Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день повышают риск сердечных заболеваний

Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день повышают риск сердечных заболеваний

Заболевания, Кофе, сердечно-сосудистые заболевания
Кофе. Фото: pixabay.com
Кофе. Фото: pixabay.com

Люди, которые пьют более шести чашек кофе в день, подвержены более высокому риску развития сердечных болезней. К такому выводу пришли ученые из университета Южной Австралии, говорится в опубликованных в American Journal of Clinical Nutrition результатах исследования.

Так, сообщается, что у любителей кофе, которые пьют шесть чашек этого напитка в день, риск получить заболевание сердца и сосудов возрастает на 22%. В частности ученые выделили риск инфаркта миокарда и гипертонии.

Также отмечается, что специалисты не заметили риск заболеваний у людей, которые пьют кофе без кофеина, и у тех, чья суточная норма составляет 1-2 чашки кофе.

По данным исследователей, умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.

В исследовании приняли участие более 347 000 человек от 37 до 73 лет.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что потребление более 4 яиц в неделю повышает риск преждевременной смерти.

Также, по словам ученых, в месяц нужно съедать три плитки шоколада.

Больше новостей о: Заболевания Кофе сердечно-сосудистые заболевания

Архив
Новости
Возле НБУ митингующие пытались ворваться в здание 18:42
Электроэнергия для промышленности подешевела в связи с действиями Кабмина, - "Арселор Миттал Кривой Рог" 18:36
Суд арестовал недвижимость Ивано-Франковского "Центрального рынка", – СМИ 18:30
Украина и МВФ обсуждают, как не допустить возврата национализированных банков экс-собственникам, - советник Зеленского 18:29
Украина заняла поднялась в рейтинге процветания на 96 место 18:29
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok