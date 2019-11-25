Вчені з'ясували, скільки чашок кави в день підвищують ризик серцевих захворювань

Люди, які п'ють більше шести чашок кави в день, піддаються більш високому ризику розвитку серцевих хвороб. До такого висновку прийшли вчені з університету Південної Австралії, зазначається в опублікованих в American Journal of Clinical Nutrition результатах дослідження.

Так, повідомляється, що у любителів кави, які п'ють шість чашок цього напою в день, ризик захворювання серця і судин зростає на 22%. Зокрема вчені виділили ризик інфаркту міокарда і гіпертонії.

Також зазначається, що фахівці не помітили ризик захворювань у людей, які п'ють каву без кофеїну, і у тих, чия добова норма становить 1-2 чашки кави.

За даними дослідників, помірне вживання кави впливає на організм позитивно.

У дослідженні взяли участь понад 347 000 осіб від 37 до 73 років.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що споживання понад 4 яєць на тиждень підвищує ризик передчасної смерті.

Також, за словами вчених, на місяць потрібно з'їдати три плитки шоколаду.