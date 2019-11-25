Объявлены имена десяти победителей конкурса на лучшие произведения о Всеукраинском радиодиктанте

Сегодня, 25 ноября, была объявлена десятка победителей конкурса произведения-размышления о Всеукраинском радиодиктанте национального единства, который в этом году без ошибок написали только два человека. Об этом сообщает "UA: Суспильне мовлення". Опубликованы имена десяти победителей конкурса: Алла Назаренко (пгт Верхний Рогачик, Херсонская обл.); Дарья Сокол (г. Кривой Рог); Ирина Мельник (г. Краматорск, Донецкая обл.); Лилия Титаренко (г. Киев); Марина Антощук (г. Киев); Александр Форостяний (г. Светловодск, Кировоградская обл.); Орест Турега (с. Грабовец, Стрыйский р-н, Львовская обл.); Светлана Молчан (г. Северодонецк, Луганская обл.); Юлия Ахмедова (пгт Компанеевка, Кировоградская обл.); Юрий Онищук (г. Луцк). Радиодиктант в этом году написали без ошибок всего два человека. Автор диктанта Александр Авраменко сказал, что текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было аж 311 работ без единой ошибки. Как сообщали Українські Новини, проект нового правописания вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Ранее украинский язык вошел в ТОП-10 самых употребляемых в Европе.