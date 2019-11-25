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25 ноября 2019, понедельник, 17:52 48
Общество 2019-11-25T17:57:34+02:00
Українські Новини
Объявлены имена десяти победителей конкурса на лучшие произведения о Всеукраинском радиодиктанте

Объявлены имена десяти победителей конкурса на лучшие произведения о Всеукраинском радиодиктанте

Диктант, Радиодиктант, Всеукраинский диктант единства
Написание экзамена. Фото: osvita.ua
Написание экзамена. Фото: osvita.ua

Сегодня, 25 ноября, была объявлена десятка победителей конкурса произведения-размышления о Всеукраинском радиодиктанте национального единства, который в этом году без ошибок написали только два человека. Об этом сообщает "UA: Суспильне мовлення".

Опубликованы имена десяти победителей конкурса:

  1. Алла Назаренко (пгт Верхний Рогачик, Херсонская обл.);
  2. Дарья Сокол (г. Кривой Рог);
  3. Ирина Мельник (г. Краматорск, Донецкая обл.);
  4. Лилия Титаренко (г. Киев);
  5. Марина Антощук (г. Киев);
  6. Александр Форостяний (г. Светловодск, Кировоградская обл.);
  7. Орест Турега (с. Грабовец, Стрыйский р-н, Львовская обл.);
  8. Светлана Молчан (г. Северодонецк, Луганская обл.);
  9. Юлия Ахмедова (пгт Компанеевка, Кировоградская обл.);
  10. Юрий Онищук (г. Луцк).   

Радиодиктант в этом году написали без ошибок всего два человека. Автор диктанта Александр Авраменко сказал, что текст оказался сложным, поэтому только двое победителей, хотя в прошлом году было аж 311 работ без единой ошибки. 

Как сообщали Українські Новини, проект нового правописания вызвал бурные обсуждения в соцсетях. 


Ранее украинский язык вошел в ТОП-10 самых употребляемых в Европе.

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