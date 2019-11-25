Оголошені імена десятьох переможців конкурсу на найкращі твори про Всеукраїнський радіодиктант

Опубліковані імена десятьох переможців конкурсу:

Алла Назаренко (смт Верхній Рогачик, Херсонська обл.); Дарья Сокіл (м. Кривий Ріг); Ірина Мельник (м. Краматорськ, Донецька обл.); Лілія Титаренко (м. Київ); Марина Антощук (м. Київ); Олександр Форостяний (м. Світловодськ, Кіровоградська обл.); Орест Турега (с. Грабовець, Стрийський р-н, Львівська обл.); Світлана Молчан (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.); Юлія Ахмедова (смт Компаніївка, Кіровоградська обл); Юрій Оніщук (м. Луцьк).

Радіодиктант в цьому році написали без помилок всього дві людини. Автор диктанту Олександр Авраменко сказав, що текст виявився складним, тому тільки двоє переможців, хоча в минулому році було аж 311 робіт без єдиної помилки.

Як повідомляли Українські Новини, проект нового правопису викликав бурхливі обговорення в соцмережах.

Раніше українська мова увійшла в ТОП-10 найбільш уживаних в Європі.