підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 листопада 2019, понеділок, 17:52 13
Суспільство 2019-11-25T18:00:28+02:00
Українські Новини
Оголошені імена десятьох переможців конкурсу на найкращі твори про Всеукраїнський радіодиктант

Оголошені імена десятьох переможців конкурсу на найкращі твори про Всеукраїнський радіодиктант

Диктант, Радіодиктант, Всеукраїнський диктант єдності
Написання іспиту. Фото: osvita.ua
Написання іспиту. Фото: osvita.ua

Сьогодні, 25 листопада, було оголошено десятку переможців конкурсу твори-роздуми про Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який цього року без помилок написали тільки дві людини. Про це повідомляє "UA: Суспільне мовлення".

Опубліковані імена десятьох переможців конкурсу:

  1. Алла Назаренко (смт Верхній Рогачик, Херсонська обл.);
  2. Дарья Сокіл (м. Кривий Ріг);
  3. Ірина Мельник (м. Краматорськ, Донецька обл.);
  4. Лілія Титаренко (м. Київ);
  5. Марина Антощук (м. Київ);
  6. Олександр Форостяний (м. Світловодськ, Кіровоградська обл.);
  7. Орест Турега (с. Грабовець, Стрийський р-н, Львівська обл.);
  8. Світлана Молчан (м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.);
  9. Юлія Ахмедова (смт Компаніївка, Кіровоградська обл);
  10. Юрій Оніщук (м. Луцьк).

Радіодиктант в цьому році написали без помилок всього дві людини. Автор диктанту Олександр Авраменко сказав, що текст виявився складним, тому тільки двоє переможців, хоча в минулому році було аж 311 робіт без єдиної помилки.

Як повідомляли Українські Новини, проект нового правопису викликав бурхливі обговорення в соцмережах.

Раніше українська мова увійшла в ТОП-10 найбільш уживаних в Європі.

Більше новин про: Диктант Радіодиктант Всеукраїнський диктант єдності

Архів
Новини
Біля НБУ мітингувальники намагалися увірватися в будівлю 18:42
Електроенергія для промисловості подешевшала у зв'язку з діями Кабміну, - "Арселор Міттал Кривий Ріг" 18:36
Суд заарештував нерухомість Івано-Франківського "Центрального ринку", – ЗМІ 18:30
Україна піднялася у рейтингу процвітання на 96 місце 18:29
Україна і МВФ обговорюють, як не допустити повернення націоналізованих банків екс-власникам, - радник Зеленського 18:29
більше новин
Кулеба дав з лікарні перший коментар після страшної ДТП 21:53
У Telegram з'явився новий канал з інформацією про "Слугу народу", - ЗМІ 12:59
Дніпропетровський губернатор Бондаренко хоче дати підряди своїм фірмам, - ЗМІ 10:39
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік, - ЗМІ 12:09
Коломойський врятував прокурора Кулика, перевівши його на роботу в СБУ, - Голобуцький 12:30
більше новин
Не Кримом єдиним: Росії потрібна уся південна сторона України для контролю над Сходом, - Клімкін 12:00
Скільки чоловіків, жінок і дітей постраждали від домашнього насильства в Україні: лякаюча статистика 15:30
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Печиво і гарячий чай: адреси пунктів обігріву, відкритих у Києві 19:36
У грудні на українців чекає вихідний на Різдво і дві робочі суботи за Новий рік 05:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok