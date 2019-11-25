подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Мир
  • Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на сумму 600 тысяч евро в подарок израильскому фонду
25 ноября 2019, понедельник, 17:32 50
Мир 2019-11-25T17:32:45+02:00
Українські Новини
Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на сумму 600 тысяч евро в подарок израильскому фонду

Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на сумму 600 тысяч евро в подарок израильскому фонду

Германия, Адольф Гитлер, Аукцион, Немецкий дом, Hermann Historica
Абдалла Чатила.Фото: facebook/ Emmanuel Attyasse
Абдалла Чатила.Фото: facebook/ Emmanuel Attyasse

Ливанский бизнесмен, проживающий в Швейцарии, по имени Абдалла Чатила на немецком аукционе в Мюнхене купил несколько вещей Адольфа Гитлера, сумма которых достигла на €600 тысяч. Об этом передает ВВС.

В частности, магнат приобрел 10 вещей из коллекции на аукционе в Мюнхене, проведенным домом Hermann Historica, с целью отдать их на благотворительность израильскому фонду. В приобретенные вещи вошли сигарнуая коробка в дополнение к шляпе, пишущая машинка Гитлера, а также издание "Майн кампф", покрытое серебром.

"Крайне правый популизм и антисемитизм распространяются по всей Европе и всему миру. Я не хотел, чтобы эти объекты попадали в чужие руки и использовались людьми с нечестными намерениями", - рассказал бизнесмен швейцарской газете Le Matin Dimanche. Выкупленные лоты Чатила подарит израильскому фонду "Фонд Керен xа-Йесод".

Европейская еврейская ассоциация (EJA), которая требовала, чтобы аукцион закрыли, высоко оценила действия чиновника, назвав их "благородным актом доброты, щедрости и солидарности".

Глава EJA Менахем Марголин отметил, что  Чатила вместе со 100 членами Европейского парламента в январе посетят Освенцим, где ему вручат награду.

Абдалла Чатила живет в Швейцарии и является одним из 300 самых богатых людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее цилиндр Гитлера на аукционе в Мюнхене продали за 50 тысяч евро. 

Кроме того, дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком.

Больше новостей о: Германия Адольф Гитлер Аукцион Немецкий дом Hermann Historica

Архив
Новости
Возле НБУ митингующие пытались ворваться в здание 18:42
Электроэнергия для промышленности подешевела в связи с действиями Кабмина, - "Арселор Миттал Кривой Рог" 18:36
Суд арестовал недвижимость Ивано-Франковского "Центрального рынка", – СМИ 18:30
Украина и МВФ обсуждают, как не допустить возврата национализированных банков экс-собственникам, - советник Зеленского 18:29
Украина заняла поднялась в рейтинге процветания на 96 место 18:29
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok