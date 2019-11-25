Ливанский бизнесмен купил на аукционе вещи Гитлера на сумму 600 тысяч евро в подарок израильскому фонду

Ливанский бизнесмен, проживающий в Швейцарии, по имени Абдалла Чатила на немецком аукционе в Мюнхене купил несколько вещей Адольфа Гитлера, сумма которых достигла на €600 тысяч. Об этом передает ВВС.

В частности, магнат приобрел 10 вещей из коллекции на аукционе в Мюнхене, проведенным домом Hermann Historica, с целью отдать их на благотворительность израильскому фонду. В приобретенные вещи вошли сигарнуая коробка в дополнение к шляпе, пишущая машинка Гитлера, а также издание "Майн кампф", покрытое серебром.

"Крайне правый популизм и антисемитизм распространяются по всей Европе и всему миру. Я не хотел, чтобы эти объекты попадали в чужие руки и использовались людьми с нечестными намерениями", - рассказал бизнесмен швейцарской газете Le Matin Dimanche. Выкупленные лоты Чатила подарит израильскому фонду "Фонд Керен xа-Йесод".

Европейская еврейская ассоциация (EJA), которая требовала, чтобы аукцион закрыли, высоко оценила действия чиновника, назвав их "благородным актом доброты, щедрости и солидарности".

Глава EJA Менахем Марголин отметил, что Чатила вместе со 100 членами Европейского парламента в январе посетят Освенцим, где ему вручат награду.

Абдалла Чатила живет в Швейцарии и является одним из 300 самых богатых людей.

Как сообщали Українські Новини, ранее цилиндр Гитлера на аукционе в Мюнхене продали за 50 тысяч евро.

Кроме того, дом Гитлера в Австрии сделают полицейским участком.