Автомобильные перевозки между Украиной и Турцией готовы либерализировать уже в начале 2020

Украина намерена либерализировать соглашение об автомобильных перевозках с Турцией в начале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 25 ноября 2019 года, в рамках рабочего визита в Лондон министр инфраструктуры Владислав Криклий провел двустороннюю встречу с министром транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Джахит Тураном", - говорится в нем.

Согласно сообщению, министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики во время встречи также отметили украинско-турецкий диалог по вопросам сотрудничества в сфере морского поиска и спасения, обсудили перспективы развития комбинированных перевозок двумя странами, конструктивное сотрудничество сторон в сфере авиационного сообщения, результатом которого является стабильный рост объемов пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Криклий отметил, что Украина открыта для инвесторов и заинтересована в их привлечении в транспортную отрасль, в частности в ближайшее время запланирована концессия портов, аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

Министр инфраструктуры Украины заявил о готовности украинской стороны внести изменения в соглашение о международных автомобильных перевозках и либерализировать автомобильные перевозки между Украиной и Турцией уже в начале 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 новые послы Японии, Турции и Пакистана в Украине приступили к исполнению своих обязанностей.

Тем временем за январь-июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 4,58% до 650,378 тыс. туристов, несмотря на то, что цены на отдых в Турции для украинцев существенно повысились.