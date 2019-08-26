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  • Тейлор Свифт вернула первенство: опубликован ТОП-10 высокооплачиваемых певиц по версии Forbes
26 августа 2019, понедельник, 21:40 11
Жизнь 2019-08-26T21:41:02+03:00
Українські Новини
Тейлор Свифт вернула первенство: опубликован ТОП-10 высокооплачиваемых певиц по версии Forbes

Тейлор Свифт вернула первенство: опубликован ТОП-10 высокооплачиваемых певиц по версии Forbes

Тейлор Свифт. Фото: Инстаграм/Тейлор Свифт
Тейлор Свифт. Фото: Инстаграм/Тейлор Свифт

В 2019 году популярная американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии журнала Forbes, заменив Кэти Перри, пишет Радио Свобода. 

Так, сообщается, что в этом году певица заработала 185 млн долларов.

Ранее, год назад, список возглавила Кэти Перри, а Тейлор Свифт занимала вторую строчку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых певиц:

  • Тейлор Свифт ($185 млн); 
  • Бейонсе ($81 млн); 
  • Рианна ($62 млн);
  • Кэти Перри ($57,5);                
  • Алиша Бет Мур (более известная как Pink) ($57 млн);
  • Ариана Гранде ($48 млн);
  • Дженнифер Лопес ($43 млн);
  • Леди Гага ($39,5 млн); 
  • Селин Дион ($37,5 млн); 
  • Шакира ($35 млн); 

Как сообщали Українські Новини, Бейонсе подвинула Тейлор Свифт и стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии Forbes в 2017 году.

Ранее Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018: Кети Перри возглавила топ.

Также американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes, который самостоятельно заработал свое состояние.

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