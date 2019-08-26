Тейлор Свифт вернула первенство: опубликован ТОП-10 высокооплачиваемых певиц по версии Forbes

В 2019 году популярная американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии журнала Forbes, заменив Кэти Перри, пишет Радио Свобода.

Так, сообщается, что в этом году певица заработала 185 млн долларов.

Ранее, год назад, список возглавила Кэти Перри, а Тейлор Свифт занимала вторую строчку.

Топ-10 самых высокооплачиваемых певиц:

Тейлор Свифт ($185 млн);

Бейонсе ($81 млн);

Рианна ($62 млн);

Кэти Перри ($57,5);

Алиша Бет Мур (более известная как Pink) ($57 млн);

Ариана Гранде ($48 млн);

Дженнифер Лопес ($43 млн);

Леди Гага ($39,5 млн);

Селин Дион ($37,5 млн);

Шакира ($35 млн);

Как сообщали Українські Новини, Бейонсе подвинула Тейлор Свифт и стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии Forbes в 2017 году.

Ранее Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018: Кети Перри возглавила топ.

Также американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes, который самостоятельно заработал свое состояние.