Тейлор Свифт вернула первенство: опубликован ТОП-10 высокооплачиваемых певиц по версии Forbes

В 2019 году популярная американская певица Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыкальной индустрии по версии журнала Forbes, заменив Кэти Перри, пишет Радио Свобода. \r\nТак, сообщается, что в этом году певица заработала 185 млн долларов.\r\nРанее, год назад, список возглавила Кэти Перри, а Тейлор Свифт занимала вторую строчку.\r\nТоп-10 самых высокооплачиваемых певиц:\r\n\r\nТейлор Свифт ($185 млн); \r\nБейонсе ($81 млн); \r\nРианна ($62 млн);\r\nКэти Перри ($57,5); \r\nАлиша Бет Мур (более известная как Pink) ($57 млн);\r\nАриана Гранде ($48 млн);\r\nДженнифер Лопес ($43 млн);\r\nЛеди Гага ($39,5 млн); \r\nСелин Дион ($37,5 млн); \r\nШакира ($35 млн); \r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Бейонсе подвинула Тейлор Свифт и стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии Forbes в 2017 году.\r\nРанее Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых певиц 2018: Кети Перри возглавила топ.\r\nТакже американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes, который самостоятельно заработал свое состояние.