Торжественная церемония и вручение статуэток 46-й премии прошло в Microsoft Theater.

Как сообщает сайт премии, главную награду вечера - премию в номинации Артист года - получила певица Тейлор Свифт. Исполнительница также получила еще три статуэтки, в том числе за Тур года, как Лучшая исполнительница в жанре поп/рок и Лучший альбом в жанре поп/рок.

На главную награду "Артист года" также претендовали: Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.

Лучшим исполнителем в жанре поп/рок стал рэпер Post Malone. Лучшей песней года в жанре поп/рок стал сингл Havana Камилы Кабельо и рэпера Young Thug. Клип на эту композицию получил награду за Лучшее видео года. Кроме того, Камила Кабельо победила в номинации Дебютант года.

Полный список победителей:

