Природная аномалия на Азовском море: вода впервые отступила на несколько километров от берега

В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, после того как ранее с пасатели предупреждают о сильном шторме и порывистом ветре,

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - говорится в комментарии.

Ученые говорят, что всему виной "нагонные ветры", через которые происходит колебание уровня воды у берегов. Для Таганрога явление не новое, но в этом году побило все рекорды. Последний раз такое природное явление можно было наблюдать только в конце 80-х.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

Как сообщали Українські Новини, в Азовском море критическая ситуация - вылов рыбы сократился на 49%.

Ранее сообщали о том, что Азовское море внезапно обмелело - суда предупредили о мелях под Бердянском.