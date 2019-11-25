подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 ноября 2019, понедельник, 15:53 99
Общество 2019-11-25T16:30:01+02:00
Українські Новини
Природная аномалия на Азовском море: вода впервые отступила на несколько километров от берега

Природная аномалия на Азовском море: вода впервые отступила на несколько километров от берега

Погода, Ветер, Азовское море, Аномалия

В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, после того как ранее спасатели предупреждают о сильном шторме и порывистом ветре, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - говорится в комментарии.

Ученые говорят, что всему виной "нагонные ветры", через которые происходит колебание уровня воды у берегов. Для Таганрога явление не новое, но в этом году побило все рекорды. Последний раз такое природное явление можно было наблюдать только в конце 80-х.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

Как сообщали Українські Новини, в Азовском море критическая ситуация - вылов рыбы сократился на 49%. 

Ранее сообщали о том, что Азовское море внезапно обмелело - суда предупредили о мелях под Бердянском.

Больше новостей о: Погода Ветер Азовское море Аномалия

Архив
Новости
Гривна на межбанке продолжает уверенно укрепляться 16:20
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже снижается вторую неделю подряд 16:18
Газ вместо денег: "Нефтегаз" может согласиться на предложение "Газпрома" 16:12
Турецкая авиакомпания приостановила рейсы из Одессы в Стамбул 16:02
НБУ сократил покупку валюты на межбанке больше чем на треть 15:56
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok