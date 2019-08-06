В обращении появилась памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого"

Национальный банк, который в январе обновил правила продажи монет, представил новую памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" номиналом в 20 гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Монета посвящена окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества.

Монета ​​изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, диаметр - 50 мм, оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,008 г.

Памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого". Фото: Facebook/НБУ

Стоимость монеты 2 118 гривен (с футляром), тираж - 2 500 штук.

Как сообщали Українські Новини, в июне текущего года в НБУ заявили, что планируют ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.

Кроме того, НБУ планирует в ближайшие 2-3 года вывести из обращения банкноты номиналом в одну и две гривны, поскольку печатать их прекратили, а купюры постепенно изнашиваются.