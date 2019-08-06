В обращении появилась памятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого"

Национальный банк, который в январе обновил правила продажи монет, представил новую памятную монету "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого" номиналом в 20 гривен.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nМонета посвящена окончательному утверждению на киевском престоле (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого - государственного деятеля, во времена которого Киевская Русь достигла пика своего могущества.\r\nМонета изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте - 62,2 г, диаметр - 50 мм, оснащена локальной позолотой, содержание золота не менее 0,008 г.\r\nПамятная монета "1000 лет с начала правления киевского князя Ярослава Мудрого". Фото: Facebook\/НБУ \r\nСтоимость монеты 2 118 гривен (с футляром), тираж - 2 500 штук.\r\nКак сообщали Українські Новини, в июне текущего года в НБУ заявили, что планируют ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.\r\nКроме того, НБУ планирует в ближайшие 2-3 года вывести из обращения банкноты номиналом в одну и две гривны, поскольку печатать их прекратили, а купюры постепенно изнашиваются.