Европейский Совет утвердил новый состав Еврокомиссии без Великобритании

Европейский Совет утвердил новый перечень лиц, которых он предлагает назначить членами Европейской комиссии до 31 октября 2024 года

Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

"Это открывает путь для голосования в Европарламенте по всей Комиссии. В соответствии со статьей 17 (7) Договора о Европейском Союзе, список предназначенных комиссаров принимается Советом по согласованию с избранным президентом Комиссии. Избранный президент Урсула фон дер Ляен дала согласие на проект списка 21 ноября" , - говорится в сообщении.

После согласия Европейского парламента Еврокомиссия назначается Европейским советом, действующим квалифицированным большинством.

В списке 25 еврокомиссаров, а также испанец Хосеп Боррель, назначенный высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Великобритания не подала кандидатуру еврокомиссара, несмотря на то что до сих пор остается членом ЕС.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз поддерживает планы Украины открыть рынок земли.

Напомним, ЕС продлил на полгода персональные санкции против России до марта 2020 года. ранее представитель Украины в Европейском Союзе, посол Украины в Бельгии Николай Точицкий приветствовал одобрение постоянными представителями стран ЕС продления санкций против России за аннексию Крыма.