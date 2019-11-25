Компания "Сентравис" предпринимает попытки оставить ФГВФЛ без денег и залоговой недвижимости в центре Днипра, – СМИ

Компания "Сентравис", заемщик ликвидируемого банка ВТБ, затеяла реализацию судебной схемы, которая позволит ей избежать погашения 140 млн гривен перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), оставит его без залоговой недвижимости в центре города Днипро и заблокирует продажу Фондом права требования по этому долгу.

Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua.

Как отметили авторы публикации, до момента введения временной администрации в ВТБ, "Сентравис" исправно обслуживала долг перед банком, заручившись кредитной поддержкой "Укргазбанка" — государственный банк предоставил кредит компании с акционером в лице кипрского офшора с нераскрытыми бенефициарами. Но когда ВТБ был объявлен неплатежеспособным, менеджмент "Сентрависа" затеял юридическую войну с Фондом гарантирования вкладов, чтобы избежать погашения долга и вывести залоги.

Как сообщали СМИ, компания намеревалась с помощью близкого ей посредника выкупить свой долг у ФГВФЛ со значительным дисконтом. Чтобы снизить стоимость своего долга и поставить Фонд в невыгодную переговорную позицию, должник инициировал судебные иски с требованием признать недействительным договор залога недвижимости в центре Днипра, которая была передана в качестве обеспечения по кредиту от банка ВТБ на сумму около 140 млн гривен. Но суд отклонил этот иск, и сохранил обеспечение по кредиту.

Упорное нежелание компании "Сентравис" возвращать 140 млн гривен Фонду гарантирования вкладов физлиц вынудило его выставить право требования на аукцион в системе Prozorro. Торги собрали множество участников, а их победитель предложил Фонду за право требования по обеспеченному долгу 65 млн гривен. Согласно информации о результатах торгов, победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" — один из крупнейших операторов украинского долгового рынка: компания оказывает содействие крупнейшим банкам, в том числе международным, по урегулированию задолженности проблемных заемщиков, а также инвестирует в крупные лоты проблемных кредитов ФГВФЛ, и впоследствии эффективно добивается урегулирования проблемных долгов даже с такими крупными и "упрямыми" банковскими должниками как Группа "Фоззи", Группа "Солар"," Укравтозапчасть" и многими другими.

Перспектива рассчитываться с новым обладателем права требования по кредиту полностью разрушила стройную схему менеджмента "Сентравис", ведь в их планы никак не вписывается погашение этих долгов ни Фонду гарантирования вкладов, ни законному правопреемнику — победителю аукциона ФГВФЛ на Prozorro.

Но теперь "Сентравис", который более года игнорировал требования ФГВФЛ о погашении долга, пытается в суде оспорить результаты аукциона на том основании, что в апреле 2017 года банк ВТБ Украина (за 2 года до решения Национального банка Украины об отнесении его к категории неплатежеспособных) подписал соглашение об уступке права требования по долгу компании "Сентравис" финансовой компании "Конкорд Факторинг". В иске утверждается, что на момент проведения торгов на Prozorro право требования по долгу "Сентрависа" принадлежит именно этой финансовой компании.

"Но в этом иске умышленно упущена одна принципиально важная деталь, — отмечают авторы публикации. — Компания "Конкорд Факторинг" так и не стала обладателем права требования согласно договору с банком, поскольку "Сентравис" не выполнил свою часть условий соглашения с ВТБ. Таким образом, судебные претензии компании по отмене результатов аукциона ФГВФЛ развалятся в суде первой же инстанции".

Поскольку аукционы Фонда невозможно блокировать до бесконечности, рано или поздно компания окажется под давлением многомиллионных исков кредиторов. Это поставит глубоко закредитованный "Сентравис" в еще более уязвимую позицию, прогнозируют авторы публикации: "Возникновение больших кредиторских требований третьих сторон дает основания государственному "Укргазбанку" потребовать досрочного погашения своего кредита — ведь компания утрачивает статус желанного заемщика, и уверенно катится к дефолту. Одновременные требования крупнейших кредиторов закономерно приведут компанию к невозможности получать возврат экспортного НДС, сбоям в производстве и отгрузках продукции, потере репутации надежного поставщика. Итогом может стать бесславное банкротство уникальной компании и полная смена собственников этого уникального бизнеса".