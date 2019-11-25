Компанія "Сентравіс" робить спроби залишити ФГВФО без грошей і заставної нерухомості в центрі Дніпра, – ЗМІ

Компанія "Сентравіс", позичальник ліквідованого банку ВТБ, затіяла реалізацію судової схеми, яка дозволить їй уникнути погашення 140 млн гривень перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), залишить його без заставної нерухомості в центрі міста Дніпро та заблокує продаж Фондом права вимоги за цим боргу.

Про це повідомило інтернет-видання Delo.ua.

Як зазначили автори публікації, до моменту введення тимчасової адміністрації в ВТБ, "Сентравіс" справно обслуговувала борг перед банком, заручившись кредитною підтримкою "Укргазбанку" - державний банк надав кредит компанії з акціонером в особі кіпрського офшору з нерозкритими бенефіціарами. Але коли ВТБ був оголошений неплатоспроможним, менеджмент "Сентравіс" затіяв юридичну війну з Фондом гарантування вкладів, щоб уникнути погашення боргу і вивести застави.

Як повідомляли ЗМІ, компанія мала намір за допомогою близького їй посередника викупити свій борг у ФГВФО зі значним дисконтом. Щоб знизити вартість свого боргу і поставити Фонд в невигідну переговорну позицію, боржник ініціював судові позови з вимогою визнати недійсним договір застави нерухомості в центрі Дніпра, яка була передана в якості забезпечення за кредитом від банку ВТБ на суму близько 140 млн гривень. Але суд відхилив цей позов, і зберіг забезпечення за кредитом.

Вперте небажання компанії "Сентравіс" повертати 140 млн гривень Фонду гарантування вкладів фізосіб змусило його виставити право вимоги на аукціон в системі Prozorro. Торги зібрали безліч учасників, а їх переможець запропонував Фонду за право вимоги за забезпеченим боргом 65 млн гривень. Згідно з інформацією про результати торгів, переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"- один з найбільших операторів українського боргового ринку: компанія сприяє найбільшим банкам, в тому числі міжнародним, щодо врегулювання заборгованості проблемних позичальників, а також інвестує в великі лоти проблемних кредитів ФГВФО, і згодом ефективно добивається врегулювання проблемних боргів навіть з такими великими і "впертими" банківськими боржниками як Група "Фоззі", Група "Солар", "Укравтозапчастина" і багатьма іншими.

Перспектива розраховуватися з новим володарем права вимоги по кредиту повністю зруйнувала струнку схему менеджменту "Сентравіс", адже в їх плани ніяк не вписується погашення цих боргів ані перед Фондом гарантування вкладів, ані перед законним правонаступником-переможцем аукціону ФГВФО на Prozorro.

Але тепер "Сентравіс", який понад рік ігнорував вимоги ФГВФО про погашення боргу, намагається в суді оскаржити результати аукціону на тій підставі, що в квітні 2017 року банк ВТБ Україна (за 2 роки до рішення Національного банку України про віднесення його до категорії неплатоспроможних) підписав угоду про відступлення права вимоги за боргом компанії "Сентравіс" фінансовій компанії "Конкорд Факторинг". У позові стверджується, що на момент проведення торгів на Prozorro право вимоги за боргом "Сентравіс" належить саме цій фінансовій компанії.

"Але в цьому позові навмисне пропущена одна принципово важлива деталь, - зазначають автори публікації. - Компанія "Конкорд Факторинг" так й не стала володарем права вимоги відповідно до договору з банком, оскільки "Сентравіс" не виконала свою частину умов угоди з ВТБ. Таким чином , судові претензії компанії щодо скасування результатів аукціону ФГВФО розваляться в суді першої ж інстанції".

Оскільки аукціони Фонду неможливо блокувати до безкінечності, рано чи пізно компанія опиниться під тиском багатомільйонних позовів кредиторів. Це поставить глибоко закредитований "Сентравіс" в ще більш вразливу позицію, прогнозують автори публікації: "Виникнення великих кредиторських вимог третіх сторін дає підстави державному "Укргазбанку" зажадати дострокового погашення свого кредиту - адже компанія втрачає статус бажаного позичальника, і впевнено зкочується до дефолту. Одночасні вимоги найбільших кредиторів закономірно призведуть компанію до неможливості отримувати повернення експортного ПДВ, збоїв у виробництві та відвантаження продукції, втрати репутації надійного постачальника. Підсумком може стати безславне банкрутство унікальною компанії та повна зміна власників цього унікального бізнесу".