Не Крымом единым: России нужна вся южная сторона Украины для контроля над Востоком, - Климкин

России, которой ООН недавно выдвинули новые требования в отношении Крыма, для влияния на Ближний Восток, Средиземное море и Африку одного Крымского полуострова мало. Бывший глава МИД Павел Климкин выразил мнение, что, кроме Крыма, России нужен весь юг Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Для влияния на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", – написал он.

По словам Климкина, РФ будет очень последовательно работать над получением контроля над югом Украины.

"Предотвратить – одна из наших главных задач", – добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский перечислил четыре необходимые составляющие будущей реинтеграции оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма. Зеленский считает, что объединяющими всех должны стать общие ценности.

Напомним, бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина украинцев может покинуть родину.