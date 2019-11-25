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25 ноября 2019, понедельник, 12:00 1094
Внешняя политика 2019-11-25T12:02:54+02:00
Українські Новини
Не Крымом единым: России нужна вся южная сторона Украины для контроля над Востоком, - Климкин

Не Крымом единым: России нужна вся южная сторона Украины для контроля над Востоком, - Климкин

Аннексия Крыма, МИД, Россия, Крым, Павел Климкин
Климкин. Фото: newsler.info
Климкин. Фото: newsler.info

России, которой ООН недавно выдвинули новые требования в отношении Крыма, для влияния на Ближний Восток, Средиземное море и Африку одного Крымского полуострова мало. Бывший глава МИД Павел Климкин выразил мнение, что, кроме Крыма, России нужен весь юг Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Для влияния на Ближний Восток, Средиземное море и Африку России нужен не только Крым, но и весь украинский юг", – написал он.

По словам Климкина, РФ будет очень последовательно работать над получением контроля над югом Украины.

"Предотвратить – одна из наших главных задач", – добавил он.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский перечислил четыре необходимые составляющие будущей реинтеграции оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма. Зеленский считает, что объединяющими всех должны стать общие ценности.

Напомним, бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что спустя несколько лет половина украинцев может покинуть родину

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