Благотворительностью занимаются 60% украинцев, - исследование

За последний год 60% украинцев помогали другим людям материально или нематериально. Таковы результаты социологического исследования "Благотворительность глазами украинцев", которое проводилось Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" по заказу Zagoriy Foundation.

"Несмотря на угасание интенсивности помощи военным и переселенцам из Крыма и Донбасса, благотворительность остается в тренде", - констатируют авторы исследования.

Самыми популярными способами помощи ближнему были денежные пожертвования - их делали 88% из тех, кто выступал благотворителем. На втором месте - бесплатная передача еды, одежды, лекарств и другого имущества (41%).

"Проявляется упрощенное понимание украинцами благотворительности: чаще всего помощь оказывают деньгами, одеждой, едой. Только каждый десятый отметил, что помогал услугами или работой. Но следует учесть: люди не всегда трактуют такую помощь как благотворительность", - объясняют социологи в отчете.

Авторы исследования также сообщают, что 61% респондентов считают благотворительность жизненной необходимостью, а ее важность понимают 90% опрошенных.

Если оценка важности благотворительности в Украине составляет 8,5 из 10, то оценка ее распространенности в стране - только 4,8, а оценка шансов на получение помощи в случае потребности - 3,8.

"Благотворительность должна стать инстинктом - подобно инстинкту самосохранения. Ведь от помощи ближнему действительно зависит самосохранение цивилизованного мира", - считает глава совета Zagoriy Foundation Екатерина Загорий.

Она напоминает, что по-настоящему массовый характер благотворительность в Украине получила в 2014 году, когда украинцы не просто объединились вокруг идеи помощи армии и переселенцам, а оперативно создали организационную структуру для такой помощи.

"Следующей подобной точкой для объединения должен стать проект "Щедрий вівторок", который является частью глобального движения Giving Tuesday и в этом году пройдет 3 декабря. Каждый украинец получит возможность присоединиться к трендовому, модному, современному международному проекту. Надеюсь, это привлечет к благотворительности тех, кто раньше не интересовался ею", - говорит Катерина Загорий.

Украина присоединилась к движению Giving Tuesday в 2018 году и стала 154 страной, участвующей в нем. Инициаторами "Щедрого вiвторку" выступили фонды Zagoriy Foundation, "Таблеточки" и "Клуб Добродіїв", а также Украинский форум благотворителей. "Щедрий вівторок" был признан самым успешным запуском локального проекта международного движения Giving Tuesday в 2018 году. Ежегодно движение собирает на благотворительные цели около 100 млн долларов по всему миру.

Zagoriy Foundation основан в 2015 году семьей бизнесменов и меценатов Загорий, которые являются совладельцами фармацевтической компания "Дарница". Фонд ведет работу в трех основных направлениях: культура образования, культура благотворительности, искусство.