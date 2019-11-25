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25 ноября 2019, понедельник, 08:55 772
Силовые структуры 2019-11-25T09:45:01+02:00
Українські Новини
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село

Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село

Пожар на поле, война на Донбассе, Обстрел боевиков

На Донбассе обстрел боевиков привел к масштабному пожару на территории поселка Березовое (Донецкая область). Шесть зданий сгорели полностью, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил. 

Провокацию российско-террористические войска устроили около 18:00 24 ноября. Они применили крупнокалиберные пулеметы, причем с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.

В результате обстрела загорелась сухая трава, а сильный ветер привел к быстрому распространению огня на расположенный неподалеку дачный поселок.

Гражданское население не пострадало — его военнослужащие ВСУ оперативно эвакуировали.

Локализовать возгорание удалось около 23:00.

Военные опубликовали видео с места событий.

Напомним, 9 боевиков убиты и 10 ранены в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил (ООС) с 16 по 22 ноября.

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