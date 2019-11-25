Какие знаки зодиака ждет легкий понедельник, а кому грозят трудности - прогноз астролога

Начало недели – период планирования и настраивания на рабочий лад. Чтобы день прошел максимально легко и удачно, астрологи советуют учесть влияние звезд. Помимо того, что декабрь обещает везение решительным людям, в конце осени рекомендуется начинать реализацию задуманного в октябре. Какие знаки посылают звезды на понедельник, 25 ноября, читайте в гороскопе Максима Маярчука.

Овен (март 21 - апрель 20)

Овнам может навредить решительность и напор, с которым они попытаются достичь цели. Лучше в понедельник следовать совету "Тише едеш – дальше будешь". Во второй половине дня возможно будет сложно найти общий язык со старшими родственниками, если такая встреча состоится.

Телец (апрель 21 - май 21)

Тельцам звезды уготовали яркий и интересный день и потенциал воплощать идеи. Вторая половина дня может порадовать денежными поступлениями. День благоприятен для шопинга. Возможны приятные встречи.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Близнецам в понедельник будет легко даваться общение и они смогут завоевать симпатию и доверие окружающих. Вероятна встреча со старыми знакомыми. С помощью вашего обаяния удастся склонить к себе людей, которые просто не могут вам отказать. Вас также могут ожидать незапланированные, но удачные поездки.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Благоприятный день для того, чтобы завершить важные дела. Ваш угол восприятия сейчас отличается от других, что есть сильным преимуществом. Пока окружающие топчутся на месте, вы идете вперед и добиваетесь своей цели. Появляются необычные идеи. Иногда ваши знакомые не верят, что их можно реализовать, и очень удивляются, когда вы добиваетесь успеха. Пригодятся таланты и знания, о которых прежде никто не догадывался. Возможны денежные поступления и выгодные сделки. О сегодняшних покупках не придется сожалеть.

Лев (июль 23 - август 23)

У львов понедельник обещает быть наполнен мелкими хлопотами, которые лучше не принимать слишком близко к сердцу, а решать с холодным сердцем. Не всегда вас понимают союзники. Они пока не могут оценить некоторые ваши идеи по достоинству; отношение изменится, когда вы добьетесь первых успехов. Зато новые знакомые заинтересуются многими вашими идеями. Это может положить начало долгому плодотворному сотрудничеству или дружбе.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

У дев все непросто. Вы слишком много внимания уделяете пустякам, и эти переживания не дают вам возможности оценить серьезные победы. Критика сегодня ранит больше, чем обычно, даже если вы знаете, что исходит она от людей, которые знают и умеют меньше вашего. Иногда слова, сказанные сгоряча, могут сильно осложнить отношения, которыми вы дорожили. Нежелательно принимать важные решения: на них могут повлиять эмоции, это повышает вероятность ошибок. Возможны финансовые потери. Причина их не в ваших ошибках, а в неблагоприятных обстоятельствах, так что не ругайте себя.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

В этот день у весов все должно сложиться хорошо. Вас ожидают приятные достижения, которые вы считали невозможными. И сейчас ваши идеи помогут быстро решить сложные дала. Стоит проявит разборчивость в деловых контактах – к сожалению, сегодня втереться к вам в доверие попытаются крайне сомнительные личности. Прежде чем заключать какие-то сделки, убедитесь, что они безупречны с юридической точки зрения, иначе у вас могут возникнуть проблемы.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

В понедельник скорпионам стоит поберечь себя от перегрузок и стрессовых ситуаций и отдохнуть. Если это сложно сделать, попробуйте начать с самого простого. Настроение часто меняется, порой вы раздражаетесь из-за пустяков. Понятно, что приятному общению с окружающими это не способствует. Но серьезных конфликтов удастся избежать. Часто выручает чувство юмора, с помощью пары хороших шуток удается разрядить обстановку.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Понедельник для стрельцов будет благоприятным для общения, обсуждения планов. Перейти к конкретным делам удается не всегда. Обстоятельства сейчас складываются не самые благоприятные, интуиция подсказывает, что стоит немного подождать – и не ошибается. Внимательно наблюдайте за другими; день отлично подходит для того, чтобы учиться на чужих ошибках. Могут напомнить о себе старые знакомые, вы будете рады поговорить с ними. Стоит обсудить не только последние события, но и свои идеи: не исключено, что вам дадут хорошие советы или предложат нечто интересное.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Отличный день для деловых и личных встреч, посещения светских мероприятий. Вам нравится бывать на виду, привлекать к себе внимание. Окружающие наверняка заинтересуются вашими талантами и умениями. Не исключены знакомства, которые положат начало дружеским отношениям или романтической истории. Во всем, что касается общения, вы можете полагаться на интуицию. Ее подсказки будут верными и точными. Вторая половина дня подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что нужно. Знания, полученные сегодня, наверняка вскоре пригодятся.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

День начинается легко и удачно. Вам стоит поторопиться, потому что влияние позитивных тенденций со временем снижается. Все самое важное постарайтесь завершить до обеда. Позже наступит период, связанный с задержками в делах, какими-то неприятными сюрпризами и происшествиями. Найти общий язык с окружающими станет заметно сложнее, не исключены споры. Вас чаще обычного критикуют, порой обвиняют в том, чего вы не делали. Трудно реагировать спокойно, но проявление эмоций вряд ли приведет к чему-то хорошему.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Во всех отношениях легкий день. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Некоторые Рыбы услышат долгожданные любовные признания. Во всем, что касается личных отношений, вы можете полагаться на интуицию. Ее подсказки оказываются верными.