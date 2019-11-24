Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков

Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевик

В Украину вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более пяти лет работал на оккупированном Донбассе. Одно время он был "народным мэром" оккупированной Горловки, говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Данную информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал он.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

В сюжете отмечается, что Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было его заданием от ГУР.

Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Отмечается, что Тайсаевим и другими коммунистами Матюха формировал "гумконвои" РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач - отправлять наличные боевикам.

Матюха также заявил, что ему была поставлена ​​задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

"Мне известно на 100%, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - сообщает разведчик.

Кроме того, Матюха видел, как готовились фальшивые выборы на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Матюха заявил, что "сейчас он среди своих" и чувствует себя спокойнее, нежели на оккупированной территории.

А тем временем, военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф.