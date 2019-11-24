подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новости
  • Политика
  • Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков
24 ноября 2019, воскресенье, 23:30 565
Политика 2019-11-24T23:30:55+02:00
Українські Новини
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевик

Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков

Разведка, ГРУ, война на Донбассе, ОРДЛО

В Украину вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более пяти лет работал на оккупированном Донбассе. Одно время он был "народным мэром" оккупированной Горловки, говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Данную информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Действительно, Эдуард - это тот человек, который предоставлял необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях", - сказал он.

Матюха ушел с должности так называемого мэра из-за споров боевиков. По его словам, его задачей было поссорить боевиков. Впоследствии он стал первым секретарем городского комитета "компартии" так называемой "ДНР".

В сюжете отмечается, что Горловку он возглавлял недолго, потому что вокруг него вспыхнул конфликт между оккупантами, что и было его заданием от ГУР.

Он также стал первым секретарем горловского горкома Компартии, начал заводить контакты с московскими коммунистами, в частности лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

По информации Матюхи, именно через КПРФ Кремль координирует свою деятельность в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ответственным за эту координацию человеком от Госдумы РФ он называет Казбека Тайсаева.

Отмечается, что Тайсаевим и другими коммунистами Матюха формировал "гумконвои" РФ для Донбасса, и узнал, что одна из их задач - отправлять наличные боевикам.

Матюха также заявил, что ему была поставлена ​​задача собрать на территории Горловки 1100 подписей под так называемым обращением жителей ОРДЛО о независимости от Украины.

"Мне известно на 100%, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", - сообщает разведчик.

Кроме того, Матюха видел, как готовились фальшивые выборы на оккупированном Донбассе в 2014 году.

Разведчик рассказал, что в прошлом году в Кремле рассматривался вопрос возобновления проекта Новороссия.

"Это были планы (военные- . Ред), добытые мной. Это была военная операция о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым", - отмечает разведчик.

Матюха заявил, что "сейчас он среди своих" и чувствует себя спокойнее, нежели на оккупированной территории.

А тем временем, военный разведчик опубликовал свои фото в ООС с геолокацией и получил штраф.

Больше новостей о: Разведка ГРУ война на Донбассе ОРДЛО

Архив
Новости
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
На детском Евровидении в Польше украинка София Иванько заняла 15 место 22:31
Кулеба дал из больницы первый комментарий после страшного ДТП 21:53
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе 11:51
Транс-Марш в Киеве Фото: hromadske
В Киеве прошел Транс-марш ко дню памяти жертв трансфобии: есть задержанные 13:33
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
Холодницкий в октябре получил зарплату на 91 тысячу больше, чем в сентябре 07:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok