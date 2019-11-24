В России пилот самолета экстренно посадил самолет с пассажирами и погиб от сердечного приступа

В России пассажирский самолет неожиданно прервал полет и совершил экстренную посадку. Причиной этого стало плохое самочувствие одного из пилотов. Он жаловался на боль в области сердца. Об этом сообщает Интерфакс-Россия.

"Командир лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - сообщает "Интерфакс".

Было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту в Ростове-на-Дону. Самолет благополучно приземлился.

Однако летчик скончался до прибытия скорой помощи.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли.

Вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.