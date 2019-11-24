Интимные товары и никаких бытовых инструментов: что покупать, а чего не стоит в понедельник

Акционные предложения к Черной пятнице уже сейчас заполняют соцсети и витрины магазинов. Если вы любите планировать покупки, стоит обратить внимание на лунный календарь, который, как уверяют астрологи, подскажет, в какой день и что лучше приобретать. Узнайте, что рекомендовали астрологи покупать в течение этой недели, и какие советы дает гороскоп покупок на понедельник, 25 ноября, сообщает Astroworld.

Для каких покупок благоприятный понедельник 25 ноября

детские игрушки

товары повседневного пользования

изделия из дерева, камня, кости

часы

фотоаппараты

оборудования для видеосъемки

предметы, имеющие религиозное значение

интимные товары

эротичное нижнее белье

средства для утилизации отходов

Что не стоит покупать в понедельник 25 ноября

механические приборы и оборудование

бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки

персональный гороскоп

книги по астрологии

компьютеры и аксессуары для него

А чтобы покупки приносили только удовольствие в период "диких" скидок, попробуйте применить лайфхаки удачного шопинга.

Советы на Черную пятницу

Чтобы не переплачивать за ненужные вещи, напишите список необходимых покупок. Учитывайте, чтобы товар был качественный. Смотрите цены в любимых магазинах, чтобы не попасть на хитрый прием, когда магазины специально завышают цены на товар, на который затем делают скидки. Подпишитесь и следите за брендами в социальных сетях. Часто акционные предложения магазины присылают на почту в рассылках. Предварительная примерка товара поможет сэкономить время и не стоять в метровых очередях в кабинки. Выделите заранее бюджет на покупки в Черную пятницу. Можно определить еще резервную сумму, если не вкладываетесь, а вещь очень понравилась. Так вы не будете чувствовать себя на мели после шопинга. Выбирайте самые популярные категории товаров, на которые магазины делают скидки. В первую очередь большие скидки устанавливает на одежду, обувь, белье; косметику; мебель, посуда, текстиль и декор для дома; бытовую химию; электронику; бытовую технику; детские товары; спортивный инвентарь; инструменты; книги, канцтовары и подарки. Если планируете скупиться через интернет, сохраните в закладках заранее нужные вам товары и магазины. Не желательно покупать продукцию, которую можно вернуть в течение 14 дней, например, белье.

Напомним, что советуют астрологи в начале следующей недели. Также вас может заинтересовать, почему декабрь 2019 благосклонен к решительным людям.