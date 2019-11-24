Ученым удалось уставить причины появления тяги к спиртному

Тем временем как ученые изобрели эко-спирт , исследователи из Университета Вандербильта и Института Солка установили первоначальные причины тяги к алкоголю.

Об этом в своем исследовании пишут ученые.

Ученые решили выяснить, почему некоторые люди не могут преодолеть свою тягу к алкоголю и губят здоровье, а другим достаточно всего несколько бокалов в год.

Зависимость от спиртного приобретают около 30 % пьющих людей. Вылечить ее очень трудно, как и другие виды компульсивных расстройств. Авторы исследование решили проанализировать нейрофизиологические основы алкогольной зависимости.

Эксперимент проводили на мышах — они, как и люди, по стилю употребления алкоголя делятся на "малопьющих", "любителей алкоголя без тяжелых последствий" и "алкозависимых".