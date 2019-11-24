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24 ноября 2019, воскресенье, 14:59 58
Наука 2019-11-24T15:00:43+02:00
Українські Новини
Ученым удалось уставить причины появления тяги к спиртному

Ученым удалось уставить причины появления тяги к спиртному

Алкоголь, Спиртное, Наука, Алкоголизм, мыши
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Тем временем как ученые изобрели эко-спирт, исследователи из Университета Вандербильта и Института Солка установили первоначальные причины тяги к алкоголю.

Об этом в своем исследовании пишут ученые.

Ученые решили выяснить, почему некоторые люди не могут преодолеть свою тягу к алкоголю и губят здоровье, а другим достаточно всего несколько бокалов в год.

Зависимость от спиртного приобретают около 30 % пьющих людей. Вылечить ее очень трудно, как и другие виды компульсивных расстройств. Авторы исследование решили проанализировать нейрофизиологические основы алкогольной зависимости.

Эксперимент проводили на мышах — они, как и люди, по стилю употребления алкоголя делятся на "малопьющих", "любителей алкоголя без тяжелых последствий" и "алкозависимых".

Ученые отслеживали активность нейронов животных с помощью специальной визуализации — люминесценцию, которую она вызвала, регистрировали под микроскопом. Степень яркости свечения показывала, как нейрон реагирует на алкоголь — активируется или тормозится.

Выяснилось, что нейроны животных, предрасположенных к алкоголизму, снижали свою активность. У тех, кто к алкоголю равнодушен, они наоборот, разгонялись. Эта разница проявлялась еще до того, как появлялась возможность зависимость.

Эта закономерность может предсказать, есть ли у субъекта (в данном случае у мыши) предрасположенность к компульсивному поведению и сопьется ли он. Ученые говорят, что результаты исследования могут быть полезны не только в профилактике и лечении алкоголизма, но и других зависимостей.

Как сообщали Українські Новини, ученые доказали, что лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма.

Ранее ВОЗ назвала европейскую страну, где больше всего употребляют алкоголь

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