Ученым удалось уставить причины появления тяги к спиртному

Тем временем как ученые изобрели эко-спирт, исследователи из Университета Вандербильта и Института Солка установили первоначальные причины тяги к алкоголю. Об этом в своем исследовании пишут ученые. Ученые решили выяснить, почему некоторые люди не могут преодолеть свою тягу к алкоголю и губят здоровье, а другим достаточно всего несколько бокалов в год. Зависимость от спиртного приобретают около 30 % пьющих людей. Вылечить ее очень трудно, как и другие виды компульсивных расстройств. Авторы исследование решили проанализировать нейрофизиологические основы алкогольной зависимости. Эксперимент проводили на мышах — они, как и люди, по стилю употребления алкоголя делятся на "малопьющих", "любителей алкоголя без тяжелых последствий" и "алкозависимых". Ученые отслеживали активность нейронов животных с помощью специальной визуализации — люминесценцию, которую она вызвала, регистрировали под микроскопом. Степень яркости свечения показывала, как нейрон реагирует на алкоголь — активируется или тормозится. Выяснилось, что нейроны животных, предрасположенных к алкоголизму, снижали свою активность. У тех, кто к алкоголю равнодушен, они наоборот, разгонялись. Эта разница проявлялась еще до того, как появлялась возможность зависимость. Эта закономерность может предсказать, есть ли у субъекта (в данном случае у мыши) предрасположенность к компульсивному поведению и сопьется ли он. Ученые говорят, что результаты исследования могут быть полезны не только в профилактике и лечении алкоголизма, но и других зависимостей. Как сообщали Українські Новини, ученые доказали, что лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма. Ранее ВОЗ назвала европейскую страну, где больше всего употребляют алкоголь