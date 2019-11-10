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  • Одна бутылка водки вместо семи больших деревьев: ученые придумали как спасти мир с помощью эко-спирта
10 ноября 2019, воскресенье, 19:44 1190
Наука 2019-11-10T19:47:20+02:00
Українські Новини
Одна бутылка водки вместо семи больших деревьев: ученые придумали как спасти мир с помощью эко-спирта

Одна бутылка водки вместо семи больших деревьев: ученые придумали как спасти мир с помощью эко-спирта

Вода, Алкоголь, Водка, Воздух, Углекислый газ
Водка. Фото: pixabay
Водка. Фото: pixabay

После того как в Великобритании создали ченобыльскую водку, нью-йоркская компания Air Co. разработала рецепт водки, состоящей лишь из воды и воздуха. Ни зерен, ни дрожжей — только электричество, пишет Popular Mechanics.

Компания превращает углерод из воздуха в чистый этанол, электрически расщепляя воду на водород и кислород. Атомы углерода, кислорода и водорода затем повторно соединяются, образуя "экологически чистый" этанол.

"Процесс происходит по тому же принципу, что и фотосинтез, но более эффективно", — объясняет технический директор Air Co. Стаффорд Шихан.

Технология американцев упрощает производство водки и заодно очищает воздух, забирая углерод из внешней среды. Компания подсчитала, что одна бутылка водки очищает воздух, как семь больших деревьев.

Единственным минусом для потребителей может стать цена — 65 долларов (почти 1500 гривен) за бутылку. Сначала ее будут продавать лишь в некоторых барах и ресторанах Нью-Йорка, а в 2020 году она доберется и до розничных продавцов.

Те, кто попробовали продукт Air Co. говорят, что по вкусу эко-водка ничем не отличается от обычной.

Эко-водка. Фото: AIR CO. Эко-водка. Фото: AIR CO.

Как сообщали Українcькі Новини, производители водки в Украине сообщили, что проблемы с отгрузкой спирта стоили госбюджету 150 млн гривен. Напомним, Google выпустил собственную водку в подарочной упаковке.

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