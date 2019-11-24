Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы в США на Украину, - NYT

В течение нескольких лет Россия вела кампанию, направленную на то, чтобы переложить ответственность за вмешательство РФ в выборы в США в 2016 году на Украине.

Об этом сообщает DW со ссылкой на издание The New York Times.

По данным издания, сотрудники разведки РФ передавали фальсифицированные данные о "вмешательстве" Украина российским и украинским бизнесменам, а те в свою очередь, предоставляли их американским политикам и журналистам.

Впоследствии эта поддельная информация дошла до окружения президента США Дональда Трампа, которое попыталось использовать ее для защиты Трампа в ходе подготовки демократами импичмента, отмечается в материале. В частности, адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани заявлял о доказательствах украинского вмешательства в выборы США.

Ранее во время показаний именно бывшая советница Трампа по России Фиона Хилл раскритиковала распространенный им же "вымышленный нарратив", по которому Украина якобы вмешивалась в американские выборы.

Во время дачи показаний 21 ноября в комитете по разведке Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа Гилл с уверенностью заявила о распространении теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Гилл также указала, что распространение неправдивой информации произошло, вероятно, в ходе кампании, проводимой российскими службами безопасности.

Представители американских спецслужб на секретном брифинге сообщили сенаторам и их помощникам о кампании Москвы по фальсификации доказательств взлома Украины серверов Демократической партии в 2016 году. Она продолжалась несколько лет, пишет The New York Times со ссылкой на трех американских чиновников.

По данным издания, секретный брифинг был также посвящен развитию российской тактики вмешательства, в частности, росту возможностей РФ тщательно скрывать проведения таких операций. Американские спецслужбы считают, что Москва может удвоить свои усилия во время избирательной кампании 2020 года.

Напомним, что демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа, считая, что он пытался использовать иностранное правительство для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2020 года. Критики Трампа считают, что он воспользовался своим положением, чтобы надавить на президента Украины Владимира Зеленского и угрожал приостановить финансовую помощь Украине, если в Украине не объявят о проведении расследования против его политического оппонента Джо Байдена.

В сентябре 2018 Трамп подписал указ о введении санкций за вмешательство в выборы.

Также Трамп заблокировал публикацию полного доклада о вмешательстве России в выборы президента США.