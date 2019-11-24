підписатися на розсилку
24 24.3
26.35 26.9
˟
  • Новини
  • Життя
  • Найгірші подарунки — ті, які дарують всім: як вибрати подарунок на Новий рік і не помилитися
24 листопада 2019, неділя, 08:00 26
Життя 2019-11-24T08:30:01+02:00
Українські Новини
Найгірші подарунки — ті, які дарують всім: як вибрати подарунок на Новий рік і не помилитися

Найгірші подарунки — ті, які дарують всім: як вибрати подарунок на Новий рік і не помилитися

Новий рік, Ідеї подарунків, подарунки, поради психолога
Подарунки. Фото: pinterest.com
Подарунки. Фото: pinterest.com

З наближенням Нового року та інших зимових свят, все частіше піднімається питання, що подарувати на свята, адже вже 29 листопада, в Чорну п'ятницю, починається сезон полювання за подарунками.

Питання про те, який подарунок вибрати друзям, чоловікові або дружині, батькам хвилює багатьох, адже хочеться обрати найкраще для кожної близької людини. Щоб не помилитися і не витратити гроші, психолог Павло Зигмантович в інтерв'ю Tut.by розповів про те, що може стати найгіршим подарунком.

"Найгірші подарунки — це ті, які дарують всім без розбору. Та ж піна для гоління або шкарпетки. І, як правило, презенти, які можуть образити, які пов'язані з тим, що людині не подобається. Припустимо, чоловік ненавидить роботу по дому — кран полагодити, цвях забити, а йому дарують набір інструментів. Те ж зі сковородою. Якщо жінка балдіє від готування, подарувати їй кухонне начиння — це ідеально. А коли кухня для неї — "друга зміна", такий подарунок її образить. Навіть якщо сковорода крута і полегшить їй життя", - розповів він.

Водночас, щоб не отримати самому небажаний подарунок, психолог радить прямо говорити про свої бажання або розповісти про проблему.

"Краще сказати прямо: наприклад, хочу нове крісло. Якщо прямо не виходить, можна спробувати розповісти про проблеми і про те, як її можна вирішити: "Спина болить через крісло, ніяк не знайду час його замінити". Це може спрацювати. Але тут такий нюанс: адже людина не сидить і не чекає, коли ви йому повідомте про свої проблеми. У нього є своє насичене життя. Тому говорити "в лоб" найкраще. А ще краще всі "хочу" записувати і віддавати список дарувальникам", - зазначив він.

Зигмантович вважає, що складати wish-лист — це не соромно, за умови, що ви оцінюєте свої "хочу" з тим суспільством, у якому ви живете. Важливо, щоб люди дійсно могли вам це дати.

Раніше Українські Новини склали список подарунків, якими можна побалувати своїх дітей 19 грудня, в День Святого Миколая. Також Українські Новини підготували добірку з 5 ідей подарунків на Новий рік, які не заберуть багато грошей і часу, але зможуть подарувати щирі емоції, відчуття свята і новорічний настрій.

Більше новин про: Новий рік Ідеї подарунків подарунки поради психолога

Архів
Новини
Україна 4 роки не імпортує газ з Росії 08:52
Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну, - NYT 08:27
Українцям перестали видавати лікарняні листки: як отримати виплати 05:45
Український шпажист взяв "золото" етапу Кубка світу з фехтування, перемігши росіянина 23:57
Голодомор
Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію РФ 22:56
більше новин
Українцям перестали видавати лікарняні листки: як отримати виплати 05:45
Кияни назвали Кличка найкращим мером за роки незалежності України, - дослідження Active Group 10:42
Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька 11:31
Імпорт електроенергії з РФ приносить золоті гори компанії Коломойського та російському "Інтер РАО", - Кучеренко 11:29
Виставка "Біг" відкрила свої двері у Будинку-музеї Булгакова до іменин письменника 21:09
більше новин
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима 14:16
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15
Оголошення Олега Бахматюка у розшук є незаконним та свідчить про конфлікт інтересів Директора НАБУ, - заява Укрлендфармінг 14:39
Напад на активістів у Днипре. Фото: Тетяна Печончик/Facebook
У Дніпрі п'ятеро в балаклавах побили двох активістів 12:44
Транс-Марш в Києві Фото: hromadske
У Києві пройшов Транс-марш до дня пам'яті жертв трансфобії: є затримані 13:33
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok