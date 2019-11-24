Найгірші подарунки — ті, які дарують всім: як вибрати подарунок на Новий рік і не помилитися

З наближенням Нового року та інших зимових свят, все частіше піднімається питання, що подарувати на свята, адже вже 29 листопада, в Чорну п'ятницю, починається сезон полювання за подарунками.

Питання про те, який подарунок вибрати друзям, чоловікові або дружині, батькам хвилює багатьох, адже хочеться обрати найкраще для кожної близької людини. Щоб не помилитися і не витратити гроші, психолог Павло Зигмантович в інтерв'ю Tut.by розповів про те, що може стати найгіршим подарунком.

"Найгірші подарунки — це ті, які дарують всім без розбору. Та ж піна для гоління або шкарпетки. І, як правило, презенти, які можуть образити, які пов'язані з тим, що людині не подобається. Припустимо, чоловік ненавидить роботу по дому — кран полагодити, цвях забити, а йому дарують набір інструментів. Те ж зі сковородою. Якщо жінка балдіє від готування, подарувати їй кухонне начиння — це ідеально. А коли кухня для неї — "друга зміна", такий подарунок її образить. Навіть якщо сковорода крута і полегшить їй життя", - розповів він.

Водночас, щоб не отримати самому небажаний подарунок, психолог радить прямо говорити про свої бажання або розповісти про проблему.

"Краще сказати прямо: наприклад, хочу нове крісло. Якщо прямо не виходить, можна спробувати розповісти про проблеми і про те, як її можна вирішити: "Спина болить через крісло, ніяк не знайду час його замінити". Це може спрацювати. Але тут такий нюанс: адже людина не сидить і не чекає, коли ви йому повідомте про свої проблеми. У нього є своє насичене життя. Тому говорити "в лоб" найкраще. А ще краще всі "хочу" записувати і віддавати список дарувальникам", - зазначив він.

Зигмантович вважає, що складати wish-лист — це не соромно, за умови, що ви оцінюєте свої "хочу" з тим суспільством, у якому ви живете. Важливо, щоб люди дійсно могли вам це дати.

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