Колумбию сотрясают протесты: введен комендантский час

В Колумбии сотни тысяч человек приняли участие в антиправительственных демонстрациях, крупнейших за многие годы. Люди вышли на протесты в четверг и в пятницу, после чего власти объявили в столице комендантский час. Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Так, сообщается, что участники маршей протеста недовольны предполагаемыми реформами в области налогообложения и пенсионного обеспечения, а также выступают против планов приватизации государственных компаний. Правительство утверждает, что не намерено проводить никаких пенсионных или иных реформ, и что любые перемены будут вводиться после консультаций с профсоюзами.

Недовольство людей вызывают высокий уровень коррупции и преступности в стране, социальное неравенство, а также то, что многие считают неспособностью правительства выполнить соглашение 2016 года с левым повстанческим движением ФАРК.

Президент Колумбии Иван Дуке призвал протестующих к "национальному диалогу" для преодоления напряженности.

Протесты в Колумбии начались на фоне роста антиправительственных выступлений в других странах Латинской Америки.

В Чили протестующие требуют проведения социальных реформ и внесения поправок в конституцию, которая была принята еще при военной диктатуре Аугусто Пиночета. Не стихают массовые протесты и в Боливии, уже приведшие к отставке и бегству бывшего президента страны Эво Моралеса.

В Боготе мэр Энрике Пеньялоса сначала объявил о введении комендантского часа в трех столичных районах, но затем в тот же день расширил его действие на весь город.

"С 8.00 утра в субботу комендантский час вступит в силу в районах Боса, Сюидад Боливар и Кеннеди, - заявил мэр. - С 21.00 комендантский час будет действовать во всем городе до 6.00 утра".

Некоторые из протестующих вышли на улицы, несмотря на комендантский час, и приняли участие в пикетировании резиденции президента Дуке.

Президент объявил в телеэфире, что в ближайшие дни в стране начнется "национальный диалог", в котором примут участие представители всех классов и политических сил общества на региональном уровне.

"На следующей неделе я начинаю национальный диалог с целью укрепления существующей программы социальной политики, который позволит нам ликвидировать противоречия в общества в средне- и долгосрочном плане", - заявил президент.







Как сообщали Українські Новини, в Тбилиси тысячи людей вышли на акцию протеста из-за неспособности депутатов принять избирательную реформу.



Ранее в Барселоне вспыхнули жестокие столкновения между полицией и демонстрантами.