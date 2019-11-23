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  • У Малайзії помер останній суматранський носоріг
23 листопада 2019, субота, 20:59 10
Життя 2019-11-23T22:00:01+02:00
Українські Новини
У Малайзії помер останній суматранський носоріг

У Малайзії помер останній суматранський носоріг

Вимирання тварин, Малайзія, носоріг, Суматранський носоріг
Носоріг. Фото: pixabay
Носоріг. Фото: pixabay

З сьогоднішнього дня суматранські носороги вважаються офіційно вимерлими в Малайзії, де раніше проживала значна кількість цих рідкісних тварин. Про це повідомляє "BBC Україна".

Суматранський носоріг - найменший і найдавніший вид носорогів. 25-річна самка Іман померла в суботу на острові Борнео. Останній в Малайзії самець помер у травні минулого року.

Колись суматранський носоріг був поширений по всій південній і південно-східній Азії, але тепер майже зник у дикій природі й залишилося всього від 30 до 100 тварин. Вид знаходиться на межі вимирання.

Іман зловили в 2014 році і з тих пір вона перебувала під опікою в спеціальному центрі.

Суматранські носороги найбільше страждають від діяльності людини і втрати ареалів свого існування. Одна з найбільших загроз для вимирання виду - це роздробленість невеликих популяцій тварин на різних територіях.


Це ставить під сумнів успішне відновлення виду. Спроби відновити вид у Малайзії зазнали невдачі.

Як повідомляли Українські Новини, три види тварин вимерли в 2018 році, ще 4 види на межі зникнення.

Крім того, через глобальне потепління вимирають британські жаби.

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