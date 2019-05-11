Из-за глобального потепления вымирают британские жабы, - ученые

Изменения климата негативно влияют на жизнь жаб в британских прудах, свидетельствуют ученые, пишет "BBC Украина".\r\nОт повышения температуры воды они начинают болеть, что может привести к исчезновению целых популяций в ближайшие 50 лет.\r\nВирус распространяется очень быстро и грозит стать роковым для жабы обыкновенной, которая живет в садовых прудах и сельской местности.\r\nЗемноводные оказались наиболее уязвимыми к глобальным климатическим изменениям.\r\nЧетыре из 10 видов жаб оказались на грани исчезновения из-за болезней, потери ареала обитания и изменения климата.\r\nИсследование предоставляет "весомые доказательства" того, что колебания климата вызывают болезни у животных, обитающих в дикой природе, а также способствуют распространению вируса в Великобритании.\r\n"Изменение климата не является чем-то эфемерным. Это происходит здесь и сейчас. И невозможно предсказать, как это повлияет на природу в наших собственных садах, в Великобритании", - говорит один из авторов исследования.\r\nИсследователи сосредоточились на изучении так называемого ранавируса (ranavirus) - инфекционное заболевание, вызывающее массовую гибель лягушек за короткий промежуток времени. Они обнаружили, что это связано с изменениями температуры.\r\nУченые прогнозируют: если выбросы парниковых газов в атмосферу не будут контролироваться, в следующие несколько десятилетий следует ожидать значительных вспышек и распространения болезни.\r\nСегодня от вируса страдают только жабы Англии, однако климатические изменения могут привести к тому, что болезнь охватит все Соединенное Королевство.\r\nИсследователи утверждают: если весной болезнь поразит головастиков, целые популяции могут исчезнуть "почти за одну ночь".\r\nПрофессор Трентон Гарнер в Зоологическом обществе Лондона считает, что ситуацию можно смягчить, но только временно.\r\n"Пока не будут решены глобальные экологические проблемы, состояние наших рептилий будет лишь ухудшаться", - пояснил он.\r\nУченые считают, что жабы смогут бороться с инфекцией, если в прудах искусственно охлаждать воду: делать их более глубокими, обсаживать деревьями и кустами.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2016 году к озеру Синевир запретили ездить из-за брачного сезона у жаб. Ранее европейские жабы-повитухи стали жертвой эпидемии.\r\nТакже в Арктике просыпаются опасные вирусы и бактерии из-за глобального потепления.