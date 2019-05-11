Из-за глобального потепления вымирают британские жабы, - ученые

Изменения климата негативно влияют на жизнь жаб в британских прудах, свидетельствуют ученые, пишет "BBC Украина".

От повышения температуры воды они начинают болеть, что может привести к исчезновению целых популяций в ближайшие 50 лет.

Вирус распространяется очень быстро и грозит стать роковым для жабы обыкновенной, которая живет в садовых прудах и сельской местности.

Земноводные оказались наиболее уязвимыми к глобальным климатическим изменениям.

Четыре из 10 видов жаб оказались на грани исчезновения из-за болезней, потери ареала обитания и изменения климата.

Исследование предоставляет "весомые доказательства" того, что колебания климата вызывают болезни у животных, обитающих в дикой природе, а также способствуют распространению вируса в Великобритании.

"Изменение климата не является чем-то эфемерным. Это происходит здесь и сейчас. И невозможно предсказать, как это повлияет на природу в наших собственных садах, в Великобритании", - говорит один из авторов исследования.

Исследователи сосредоточились на изучении так называемого ранавируса (ranavirus) - инфекционное заболевание, вызывающее массовую гибель лягушек за короткий промежуток времени. Они обнаружили, что это связано с изменениями температуры.

Ученые прогнозируют: если выбросы парниковых газов в атмосферу не будут контролироваться, в следующие несколько десятилетий следует ожидать значительных вспышек и распространения болезни.

Сегодня от вируса страдают только жабы Англии, однако климатические изменения могут привести к тому, что болезнь охватит все Соединенное Королевство.

Исследователи утверждают: если весной болезнь поразит головастиков, целые популяции могут исчезнуть "почти за одну ночь".

Профессор Трентон Гарнер в Зоологическом обществе Лондона считает, что ситуацию можно смягчить, но только временно.

"Пока не будут решены глобальные экологические проблемы, состояние наших рептилий будет лишь ухудшаться", - пояснил он.

Ученые считают, что жабы смогут бороться с инфекцией, если в прудах искусственно охлаждать воду: делать их более глубокими, обсаживать деревьями и кустами.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году к озеру Синевир запретили ездить из-за брачного сезона у жаб. Ранее европейские жабы-повитухи стали жертвой эпидемии.

Также в Арктике просыпаются опасные вирусы и бактерии из-за глобального потепления.