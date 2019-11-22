В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа

В Германии ученые из института технологий Карлсруэ создали альтернативу бензина из углекислого газа, воды и "зеленой" электроэнергии. Об этом сообщает DW.

В частности, в разработке нейтрального топлива принимали участие партнеры - фирмы Climeworks, Ineratec и Sunfire , которые построили компактную установку, на которой из производится экологически нейтральное топливо.

Сейчас их изобретение производит по 10 литров топлива за день.

Через два-три года в Карлсруэ собираются построить еще большую установку, способную синтезировать уже по 200—300 литров топлива в сутки. А потом на очереди — мобильный промышленный прототип с производительностью 1500—2000 литров в день. Такие установки могут доставляться до альтернативных источников энергии.

"В будущем мы будем производить электроэнергию из возобновляемых источников. И лучше всего ее использовать прямо на месте" , - объясняет профессор Роланд Диттмайер.

Ранее сообщалось о том, что многие украинские автозаправки простаивают без топлива.

Также нью-йоркская компания Air Co. разработала рецепт водки, состоящей лишь из воды и воздуха.