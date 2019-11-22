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22 ноября 2019, пятница, 20:19 286
Мир 2019-11-22T20:21:21+02:00
Українські Новини
Путешествие в Лапландию: на севере Финляндии установили камеру,  которая будет транслировать полярную ночь

Путешествие в Лапландию: на севере Финляндии установили камеру,  которая будет транслировать полярную ночь

Финляндия, Лапландия, Северное сияние, Полярная ночь
Северное сияние в Финляндии.Фото: pixabay
Северное сияние в Финляндии.Фото: pixabay

В Финляндии в деревне Хетта  установили камеру, которая будет транслировать полярную ночь в режиме онлайн. За тем, как Лапланлия постепенно погрузится в длинную ночь, можно будет наблюдать с 6 декабря по 6 января.

Камера уже ведет трансляцию, на которой пока можно увидеть пейзажи тундры на севере Финляндии. Онлайн-трансляцию можно наблюдать по ссылке.

Посетители сайта смогут наблюдать за тем, что происходит на главной улице села во время отсутствия солнечного света, а также как меняются краски на небе во время северного сияния.

Трансляция полярной ночи в деревне Хетта уже стала традиционной, а в прошлом году ее просмотрели 73 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Лапландии на грани срыва находился туристический сезон.

Кроме того, в Лапландии перед зимними праздниками заработал "Ледяной отель". Все номера необычного отеля ежегодно изготавливают из снега и льда. Над его созданием работали 36 художников из 17 стран. 

Также в Финляндии обнаружили пляж, полный ледяных яиц, и обнаружили город, номинировавший себя "самым худшим лучшим городом на земле", где проводят фестивали пессимизма. 

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