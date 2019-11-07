В Финляндии обнаружили пляж, полный ледяных яиц

В Финляндии нашли пляж, полный ледяных яиц и шаров природного происхождения. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на The Guardian.

Фотограф-любитель из Финляндии Ристо Маттила прогуливался со своей женой по пляжу Марьяниеми, длина которого около 30 метров, на острове Хайлуото. Они наткнулись на береговую полосу, всю заполненную шарами яйцевидной формы из снега и льда.

Маттила сфотографировал необычное явление, которое может возникнуть только при совпадении погодных факторов: температура воздуха и воды должна быть немного ниже нуля, пологий пляж из мелких песчинок, спокойные или слабые волны и камни — основа, на которую наслаивается лед со снегом при движении камня волнами или ветром. Принцип создания таких "яиц" похож на снеговика, сделанного природой.

Скриншот: Instagram/rismatti

"Самое большое из яиц было размером с футбольный мяч. Это был потрясающий вид. Я никогда раньше не видел ничего подобного", — написал фотограф в соцсетях.



В то же время, профессор географии и геологии в Иллинойском государственном университете Джеймс Картер в комментарии отметил, что такое явление действительно встречается очень редко, но увидеть природную аномалию человеку удается еще реже.