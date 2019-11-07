подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
07 ноября 2019, четверг, 19:59 175
Жизнь 2019-11-07T20:05:34+02:00
Українські Новини
В Финляндии обнаружили пляж, полный ледяных яиц

В Финляндии обнаружили пляж, полный ледяных яиц

Лед, Финляндия, Снег, Необычное явление
Пляж. Фото: Instagram/rismatti
Пляж. Фото: Instagram/rismatti

В Финляндии нашли пляж, полный ледяных яиц и шаров природного происхождения. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на The Guardian.

Фотограф-любитель из Финляндии Ристо Маттила прогуливался со своей женой по пляжу Марьяниеми, длина которого около 30 метров, на острове Хайлуото. Они наткнулись на береговую полосу, всю заполненную шарами яйцевидной формы из снега и льда.

Маттила сфотографировал необычное явление, которое может возникнуть только при совпадении погодных факторов: температура воздуха и воды должна быть немного ниже нуля, пологий пляж из мелких песчинок, спокойные или слабые волны и камни — основа, на которую наслаивается лед со снегом при движении камня волнами или ветром. Принцип создания таких "яиц" похож на снеговика, сделанного природой.

Скриншот: Instagram/rismatti Скриншот: Instagram/rismatti

"Самое большое из яиц было размером с футбольный мяч. Это был потрясающий вид. Я никогда раньше не видел ничего подобного", — написал фотограф в соцсетях.

В то же время, профессор географии и геологии в Иллинойском государственном университете Джеймс Картер в комментарии отметил, что такое явление действительно встречается очень редко, но увидеть природную аномалию человеку удается еще реже.

Больше новостей о: Лед Финляндия Снег Необычное явление

Архив
Новости
Главный юристконсульт Нацбанка задержана за взятку в 15 тысяч долларов 20:59
Разведение войск в Петровском начнется завтра в 12:00, - Аваков 20:31
Там теперь Швейцария, - Зеленский рассказал о ситуации в Станице Луганской 20:28
Джек Ма приехал к Ярославскому и произвел фурор, выступая перед студентами Харьковского университета 20:20
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube/Зе!Президент
Не человек, а организм, - Зеленский откровенно рассказал о работе Президентом 19:57
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok