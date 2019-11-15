"Наш бренд - кризис": лучший из худших городов в Финляндии проводит фестивали пессимизма

Что вы знаете о пессимизме? Бывали ли вы в городе, где на въезде стоят баннеры с надписями: "Заблудился? У тебя еще есть время развернуться". Как правило, есть зоны отчуждения, куда доступ людям запрещен. Однако, на севере Финляндии существует небольшой городок, который его же жители назвали "лучшим худшим городом".

Пуоланка - небольшой город в центральной Финляндии, население которого составляет всего 2,6 тысяч человек. После того, как в середине 2000-х люди стали массово выезжать, горожане организовали "клуб пессимизма", который на сегодняшний день перерос в целое движение. Об этом передает ВВС.

Проблему вымирания города жители превратили в бренд: они устраивают фестиваль пессимизма, выигрывают гранты на пессимистические мюзиклы, а их саркастические видеоролики о жизни в городе набирают сотни тысяч просмотров в соцсетях. На данный момент город получил звание: "самого лучшего худшего города в мире".

В частности, население Пуоланки на самом пике существования в 1960 году было всего 7,5 тыс. человек. На сегодня оно сократилось почти втрое. У Финляндии те же проблемы, что и у многих европейских стран: рождаемость падает, население стареет, а молодежь перебирается в крупные города. Финский эксперт по демографии Тимо Аро говорит, что изменения в составе населения делят муниципалитеты на победителей и проигравших. Пуоланка - из проигравших. Сейчас здесь живут почти 2,6 тысячи человек, причем около 40 процентов из них старше 64 лет.

В городе находится несколько продуктовых магазинов, аптека, автозаправка и одна закусочная. Большинство местных жителей работают в сфере услуг либо занимаются сельским хозяйством. До ближайшего крупного города - 130 километров, куда автобус ходит шесть раз в неделю.

В прессе город высветлялся в прессе лишь в негативном свете в связи с демографическим кризисом. В ответ на это в середине 2000-х в городе зародилось "движение пессимизма" под лозунгом "Ладно, мы худшие, но мы будем лучшими худшими в Финляндии".

Идею основания движения заложил 63-летний владелец небольшого книжного магазина Яакко Паавола, а также 60-летняя медсестра из дома престарелых, по имени Риита Нюякен и 41-летний Томми Раяла.

Изначально "вечера пессимизма" входили в череду скучных летних мероприятий. Вместо вступительного взноса участники платили "взнос за выход".

"Люди приходили просто посмотреть друг на друга и в духе истинного пессимизма говорили: "Вижу, ты еще жив"", - вспоминает Яакко Паавола.

Риитта Нюкянен рассказывает, что на первых порах некоторые участники говорили: "Здесь ничего не получается - даже пессимизм". Однако со временем обычные посиделки начали набирать обороты и переросли в целое движение по всей Финляндии. А медсестра Риитта до сих пор поет в пессимистической женской панк-группе Traumaryhmä ("Травма-бэнд").

В 2016 году к движению присоединился 41-летний Томми Раяла, который дал новый старт движения, поскольку все оказалось на грани развала, и большинство активистов пессимизма устали и выдохлись. В 2016 году Томми наняли местные власти, чтобы развивать муниципальные онлайн-сервисы.

Весной 2017 года Раяла начал снимать саркастические ролики о жизни в Пуоланке. Первая видеоэкскурсия набрала в Facebook больше 200 тысяч просмотров. Второе видео о "веселой" поездке на снегоходе — почти 700 тысяч.

"Обычно суть рекламы в том, чтобы все выглядело лучше, чем на самом деле. А прелесть пессимизма в том, что мне не нужно врать",- комментирует он.

Ролики продолжают снимать до сих пор. Целая серия посвящена актуальной проблеме - женщины гораздо чаще уезжают из небольших городков. Сейчас в Пуоланке около двух третей населения в возрасте от 20 до 29 лет - мужчины. В одном из роликов герой знакомится с девушкой в Tinder, но это оказывается его собственная мать.

Позднее Раяла уволился из муниципалитета, зарегистрировал некоммерческую организацию "Ассоциация пессимистов Пуоланки", и привлек волонтеров и по-настоящему превратил пессимизм в бренд. Этим летом они представили первый пессимистический мюзикл. На этот проект местные власти и Евросоюз выделили грант. Отмечается, что хороший доход приносит интернет-магазин, где можно заказать футболки, сумки, календари, открытки и прочий пессимистический мерч.

В центре города планируют оборудовать общественное пространство, посвященное пессимизму.

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