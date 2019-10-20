Борьба со списыванием XXI века: студентам надели коробки на головы в Индии

Индийские студенты с коробками на головах во время экзаменов. Фото: ANI

Индийские студенты с коробками на головах во время экзаменов. Фото: ANI

В Индии разыгрался скандал в связи с попавшими в соцсети фотографиями учащихся колледжа, сдающих экзамены с картонными коробками на головах. Снимки были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака, сообщает "Русская служба BBC".

На фото ученики сидят за партами, на головах у них картонные коробки, чтобы не было возможности списывать. Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент.

По его словам, колледж пошел на эти меры в экспериментальном порядке, узнав, что они применялись и в других школах. Он также утверждал, что это делалось с согласия учащихся и что они сами принесли картонные коробки.

"Никакого принуждения не было. На фотографиях видно, что не все студенты были с коробками на головах. Некоторые сняли их через 15 минут, и мы сами предложили снять их через час", - заявил администратор.

Представители местных органов образования немедленно прибыли в колледж, как только увидели снимки в соцсетях. С. Ч. Пирджаде, заместитель директора местного комитета доуниверситетского образования, назвал эти меры антигуманными.

"Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить это. Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер", - сказал он местной газете.

Руководители колледжа заявили, что покончили с этой практикой и выполняют распоряжения местных органов образования.

Индийские студенты с коробками на головах во время экзаменов. Фото: ANI

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