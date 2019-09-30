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30 сентября 2019, понедельник, 20:54 69
Азия 2019-09-30T21:02:30+03:00
Українські Новини
В Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса

В Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса

Митинги в Индонезии из-за запрета внебрачного секса. Скриншот:youtube/Сегодня
Митинги в Индонезии из-за запрета внебрачного секса. Скриншот:youtube/Сегодня

В понедельник тысячи демонстрантов собрались  в Индонезии, призывая президента Джоко Видодо прекратить принятие законов, направленных на подрыв антикоррупционных усилий и резкое ограничение личной свободы. Об этом передает The New York Times.

В связи с завершением работы нынешнего парламента, чиновники издали ряд законопроектов, которые, по мнению жителей Индонезии, превратят государство в более репрессивное общество.

Одним из таких законопроектов, который предполагает пересмотр уголовного кодекса, будет запрещение абортов, за исключением случаев изнасилования и инцеста, а также запрет секса вне брака, что фактически запрещает отношения между геями и лесбиянками.

Протестующие опасаются повторного введения мер после того, как во вторник будет призван к присяге новый парламент.

Протесты под руководством студентов, которые начались на прошлой неделе, вынудили президента Джоко приостановить многие законопроекты, включая пересмотр уголовного кодекса. Но этого недостаточно для протестующих, которые хотят, чтобы он взял на себя обязательство не допустить возврата к уголовной ответственности.

Кроме того, Президент также отказался отозвать закон, уже одобренный парламентом, который ограничит полномочия уважаемой Комиссии по искоренению коррупции, включая ее полномочия прослушивать подозреваемых и нанимать независимых сотрудников, что вызывало ещо больший гнев со стороны активистов.

Многие индонезийцы считают коррупцию в правительстве одной из самых больших проблем в стране и считают Комиссию по искоренению коррупции одним из немногих учреждений, которые что-то предприняли.

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля в Индонезии прошли выборы президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.

Кроме того, этим летом масштабные митинги, длиной в 3 месяца прошли в Гонконге из-за требований жителей отменить закон об экстрадиции. 

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