В Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса

В понедельник тысячи демонстрантов собрались в Индонезии, призывая президента Джоко Видодо прекратить принятие законов, направленных на подрыв антикоррупционных усилий и резкое ограничение личной свободы. Об этом передает The New York Times.\r\nВ связи с завершением работы нынешнего парламента, чиновники издали ряд законопроектов, которые, по мнению жителей Индонезии, превратят государство в более репрессивное общество.\r\nОдним из таких законопроектов, который предполагает пересмотр уголовного кодекса, будет запрещение абортов, за исключением случаев изнасилования и инцеста, а также запрет секса вне брака, что фактически запрещает отношения между геями и лесбиянками.\r\nПротестующие опасаются повторного введения мер после того, как во вторник будет призван к присяге новый парламент.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротесты под руководством студентов, которые начались на прошлой неделе, вынудили президента Джоко приостановить многие законопроекты, включая пересмотр уголовного кодекса. Но этого недостаточно для протестующих, которые хотят, чтобы он взял на себя обязательство не допустить возврата к уголовной ответственности.\r\nКроме того, Президент также отказался отозвать закон, уже одобренный парламентом, который ограничит полномочия уважаемой Комиссии по искоренению коррупции, включая ее полномочия прослушивать подозреваемых и нанимать независимых сотрудников, что вызывало ещо больший гнев со стороны активистов.\r\nМногие индонезийцы считают коррупцию в правительстве одной из самых больших проблем в стране и считают Комиссию по искоренению коррупции одним из немногих учреждений, которые что-то предприняли.\r\nКак сообщали Українські Новини, 17 апреля в Индонезии прошли выборы президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, этим летом масштабные митинги, длиной в 3 месяца прошли в Гонконге из-за требований жителей отменить закон об экстрадиции.