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22 ноября 2019, пятница, 18:20 1012
Жизнь 2019-11-22T18:21:09+02:00
Українські Новини
Построенный викингами корабль нашли на норвежском острове Эдей

Построенный викингами корабль нашли на норвежском острове Эдей

Корабль, Норвегия, Артефакт, викинги
Иллюстрация корабля. Фото: pixabay
Иллюстрация корабля. Фото: pixabay

Корабль, вероятно, построенный викингами, был найден норвежскими исследователями с помощью георадара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Судно, которое также может датироваться довикинговской эпохой, было обнаружено в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Министр климата Норвегии Ола Элвестуен сказал, что открытие имеет "как национальное, так и международное значение".

Археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) обнаружили остатки корабля на острове Эдей.

Эдей расположен на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где старый король Харальд Ферхейр, как утверждается, участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.

"Пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но мы знаем, что ему более 1000 лет", - сказал Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и эксперт из кораблей викингов.

Остатки корабля находятся чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган.

"Длина киля указывает на то, что корабль, возможно, был в целом 16-17 метров длиной", - сказал Пааше.

В дополнение к кораблю археологи также обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.

Как сообщали Українські Новини, на дне Черного моря обнаружили торговое судно, пролежавшее там 2400 лет. Также в Черном море нашли останки античного корабля. Кроме того, в Индийском океане нашли важный исторический артефакт времен Васко да Гамы.

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