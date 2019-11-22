Построенный викингами корабль нашли на норвежском острове Эдей

Корабль, вероятно, построенный викингами, был найден норвежскими исследователями с помощью георадара, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Судно, которое также может датироваться довикинговской эпохой, было обнаружено в западной части Норвегии в округе Ромсдал. Министр климата Норвегии Ола Элвестуен сказал, что открытие имеет "как национальное, так и международное значение".

Археологи из Норвежского института изучения культурного наследия (NIKU) обнаружили остатки корабля на острове Эдей.

Эдей расположен на судоходном пути в Тронхейм, недалеко от того места, где старый король Харальд Ферхейр, как утверждается, участвовал в двух морских сражениях, завоевав королевскую власть в Норвегии в конце 800-х годов.

"Пока слишком рано говорить что-то определенное о возрасте корабля, но мы знаем, что ему более 1000 лет", - сказал Кнут Пааше, руководитель отдела цифровой археологии в NIKU и эксперт из кораблей викингов.

Остатки корабля находятся чуть ниже верхнего слоя почвы в районе, где ранее был курган.

"Длина киля указывает на то, что корабль, возможно, был в целом 16-17 метров длиной", - сказал Пааше.

В дополнение к кораблю археологи также обнаружили следы поселений, но пока еще не датировали их.

– Dette er eit funn som har både nasjonal og internasjonal betydning, seier klima- og miljøminister, Ola Elvestuen. https://t.co/Jc8kmx39kv — NRK Møre og Romsdal (@NRKMogR) November 22, 2019

Как сообщали Українські Новини, на дне Черного моря обнаружили торговое судно, пролежавшее там 2400 лет. Также в Черном море нашли останки античного корабля. Кроме того, в Индийском океане нашли важный исторический артефакт времен Васко да Гамы.