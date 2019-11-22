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22 ноября 2019, пятница, 14:00 57
Политика 2019-11-22T14:00:39+02:00
Українські Новини
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Бахматюка

НАБУ объявило в розыск бизнесмена Бахматюка

Олег Бахматюк, VAB Банк, НАБУ
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск основателя агрохолдинга Ukrlandfarming, бывшего собственника банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка, подозреваемого  в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что дата исчезновения - 21 ноября, место исчезновение не указано

Статья обвинения - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 13 ноября НАБУ заочно сообщило бизнесмену Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабкредита НБУ.

Поскольку местонахождение этого лица пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовного процессуально кодекса Украины (отправлено по почте и вручено жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемого).

Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с экс-замглавы НБУ Писаруком.

"Бизнес-Варта" написала обращение к Президенту Владимиру Зеленскому в защиту Бахматюка.

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