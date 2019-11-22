Взрыв в центре Киева произошел в соседнем с Луценко доме

Информация о взрыве квартиры бывшего депутата Верховной Рады Ирины Луценко в центре Киева, где полиция нашла металлические фрагменты, на ул. Олеся Гончара является недостоверной.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба экс-генпрокурора Юрия Луценко.

"Это соседский дом. Ложь о Луценко", - сказала пресс-секретарь Лариса Сарган.

Таким образом она опровергла информацию в СМИ о том, что взрыв произошел в квартире или салоне красоты Ирины Луценко.

Ранее Обозреватель со ссылкой на пост одной из жительниц здания Маргариты Кузнецовой в Facebook сообщил, что в доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве, где в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв, находится квартира Ирины Луценко, жены бывшего Генеральный прокурора Украины Юрия Луценко.

"Только что у нас в подъезде на Олеся Гончара, 67 был взрыв... Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен ее салон красоты?... А мы вот не спим, коты напуганы, и в подъезде дышать нечем", – процицировало издание пост женщины.

Как сообщали Українськi Новини, взрыв без жертв произошел в жилом доме на ул. Олеся Гончара в Киеве 21 ноября.