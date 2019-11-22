подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 ноября 2019, пятница, 13:37 242
Политика 2019-11-22T14:05:35+02:00
Українські Новини
Взрыв в центре Киева произошел в соседнем с Луценко доме

Взрыв в центре Киева произошел в соседнем с Луценко доме

Взрыв в Киеве, Взрыв в жилом доме, Юрий Луценко
Взрыв в Киеве. Фото: Информатор
Взрыв в Киеве. Фото: Информатор

Информация о взрыве квартиры бывшего депутата Верховной Рады Ирины Луценко в центре Киева, где полиция нашла металлические фрагменты, на ул. Олеся Гончара является недостоверной.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба экс-генпрокурора Юрия Луценко.

"Это соседский дом. Ложь о Луценко", - сказала пресс-секретарь Лариса Сарган.

Таким образом она опровергла информацию в СМИ о том, что взрыв произошел в квартире или салоне красоты Ирины Луценко.

Ранее Обозреватель со ссылкой на пост одной из жительниц здания Маргариты Кузнецовой в Facebook сообщил, что в доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве, где в ночь на 22 ноября прогремел мощный взрыв, находится квартира Ирины Луценко, жены бывшего Генеральный прокурора Украины Юрия Луценко.

"Только что у нас в подъезде на Олеся Гончара, 67 был взрыв... Кто-то может проверить, застраховала ли Ира Луценко свою квартиру, в которой расположен ее салон красоты?... А мы вот не спим, коты напуганы, и в подъезде дышать нечем", – процицировало издание пост женщины.

Как сообщали Українськi Новини, взрыв без жертв произошел в жилом доме на ул. Олеся Гончара в Киеве 21 ноября.

Больше новостей о: Взрыв в Киеве Взрыв в жилом доме Юрий Луценко

Архив
Новости
На Киевщине поезд насмерть сбил женщину 14:23
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Бахматюка 14:00
Иванисов. Фото: 4vlada.com
Сообщник Иванисова по изнасилованию возглавлял компанию Forex 13:59
Крупнейшие бизнес-ассоциации выступили против законопроектов о "налоговом терроре" 13:44
Правительство Гройсмана выделило 1 млрд гривен на Винницкий аэропорт без разработанного проекта, – СМИ 13:43
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с эмигрировавшего в Израиль Бабченко 06:00
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok