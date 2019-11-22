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  • Кабмин выделил президентским заповедникам больше денег, чем на поддержку экспортеров, - Левочкин
22 ноября 2019, пятница, 10:39 301
Политика 2019-11-22T12:00:03+02:00
Українські Новини
Кабмин выделил президентским заповедникам больше денег, чем на поддержку экспортеров, - Левочкин

Кабмин выделил президентским заповедникам больше денег, чем на поддержку экспортеров, - Левочкин

Экономика, Сергей Левочкин, Бюджет, Кабинет Министров Украины

Обещая дать толчок развитию экономики, правительство на деле даже уменьшает её поддержку по целому ряду направлений. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Все обещания разогнать рост экономики до 7-8% в год оказались фейком. Итоговые параметры бюджета-2020 таковы, что приходится даже говорить о сворачивании поддержки экономического роста по ряду направлений. Прекращение финансирования экспортно-кредитного агентства - лучшее доказательство того, что продвижением украинских товаров на зарубежные рынки заниматься никто не будет. Отечественному бизнесу предлагают выживать самостоятельно", - заявил Сергей Левочкин.

Политик напомнил, что в бюджете-2019 на финансирование экспортно-кредитного агентства выделялось почти 74 млн гривен, и даже этой суммы было недостаточно, чтобы помочь всем желающим компаниям расширить своё присутствие на зарубежных рынках либо прорваться на них.

"Но теперь даже этих денег нет. Кроме того, в бюджете-2020 на 10% уменьшены расходы на реализацию мероприятий на поддержке и продвижению экспортеров, на 9,3% - затраты на функционирование сети торговых представительств Украины за рубежом. Видимо, правительство считает, что у нас уже всё хорошо с экспортом, раз на поддержку экспортеров и торгпредства совокупно будет потрачено на четверть меньше, чем на заповедники Госуправления делами при президенте", - сказал он.

Народный депутат напомнил, что в связи с огромными объёмами продаж облигаций внутреннего госзайма спекулятивным иностранным инвесторам существуют риски для госбюджета-2020 и финансовой стабильности в целом.

"И компенсировать эти риски будет нечем, поскольку стабильный приток валюты в страну могут обеспечить только рост экспорта и прямых иностранных инвестиций. Лишь реализация программы возрождения промышленности и поддержки экспортёров позволит Украине выйти из перманентного бюджетного кризиса. Но в бюджете-2020 никаких шагов для этого не предусмотрено, как и в программе Кабмина", - резюмировал Сергей Левочкин.

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