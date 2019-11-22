Кабмин выделил президентским заповедникам больше денег, чем на поддержку экспортеров, - Левочкин

Обещая дать толчок развитию экономики, правительство на деле даже уменьшает её поддержку по целому ряду направлений. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Все обещания разогнать рост экономики до 7-8% в год оказались фейком. Итоговые параметры бюджета-2020 таковы, что приходится даже говорить о сворачивании поддержки экономического роста по ряду направлений. Прекращение финансирования экспортно-кредитного агентства - лучшее доказательство того, что продвижением украинских товаров на зарубежные рынки заниматься никто не будет. Отечественному бизнесу предлагают выживать самостоятельно", - заявил Сергей Левочкин.

Политик напомнил, что в бюджете-2019 на финансирование экспортно-кредитного агентства выделялось почти 74 млн гривен, и даже этой суммы было недостаточно, чтобы помочь всем желающим компаниям расширить своё присутствие на зарубежных рынках либо прорваться на них.

"Но теперь даже этих денег нет. Кроме того, в бюджете-2020 на 10% уменьшены расходы на реализацию мероприятий на поддержке и продвижению экспортеров, на 9,3% - затраты на функционирование сети торговых представительств Украины за рубежом. Видимо, правительство считает, что у нас уже всё хорошо с экспортом, раз на поддержку экспортеров и торгпредства совокупно будет потрачено на четверть меньше, чем на заповедники Госуправления делами при президенте", - сказал он.

Народный депутат напомнил, что в связи с огромными объёмами продаж облигаций внутреннего госзайма спекулятивным иностранным инвесторам существуют риски для госбюджета-2020 и финансовой стабильности в целом.

"И компенсировать эти риски будет нечем, поскольку стабильный приток валюты в страну могут обеспечить только рост экспорта и прямых иностранных инвестиций. Лишь реализация программы возрождения промышленности и поддержки экспортёров позволит Украине выйти из перманентного бюджетного кризиса. Но в бюджете-2020 никаких шагов для этого не предусмотрено, как и в программе Кабмина", - резюмировал Сергей Левочкин.