Советы астрологов на субботу: каким знакам нужно постараться, а каким и так будет легко

В субботу Солнце управляется планетой Хирон. Для этого дня важны власть и авторитет. Для всех знаков это означает противостоять страхам или обидам и сражаться с ними без страха. Выведите все на поверхность и не уклоняйтесь от жестких бит. В частности, для огненных знаков – овна, льва и стрельца – это долгожданное событие. Что предсказали звезды на 23 ноября и каким видят астрологи выходные и даже следующий 2020 год, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Овна

(март 21 - апрель 20)

В субботу овнам рекомендуется следовать инстинктам, но в пределах разумного. Вы сможете использовать свою импульсивную натуру с пользой. Вы полны энергии и хотите тесно сотрудничать с другими людьми для достижения общей цели. С кем бы вы ни разделяли эту цель, не забывайте, что в долгосрочной перспективе важно быть последовательным. Сегодня речь идет не о том, чтобы разбрасывать ваши усилия сразу по нескольким направлениям, а о том, чтобы направить вашу энергию к положительному результату. Забота о бизнесе так же важна, как и всегда.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Тельца

(апрель 21 - май 21)

Вы нравитесь себе сейчас, не так ли? И вы умеете следить за собой. Но жизнь не всегда связана с удовлетворением своих желаний. Если вы не заставите себя действовать, когда это необходимо, вы можете почувствовать себя очень неловко – полная противоположность здоровому и расслабленному настроению. Так что будьте готовы двигаться.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Близнецов

(май 21 - июнь 21)

Близнецы в субботу будут настроены шутить. Вы сможете приносить эту энергию куда угодно. Ваши шутки благородны и нравятся вашей семье, что означает, что вы будете звездой. Если вы продвигаетесь вперед в конкретном проекте, это идеальное время для общения. Или просто отлично проведите время, общаясь с людьми и вызывая улыбки на их лицах.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Рака

(июнь 22 - июль 22)

Вы когда-нибудь видели, чтобы собака перевернулась на спину и смотрела на вас этими сладкими, грустными глазами? На каком-то уровне вы можете быть той собакой, и это может быть не так мило. Если вы позволите этому настроению зайти слишком далеко, в субботу вас могут заподозрить в манипуляциях, хоть это не ваш мотив. Вы действительно хотите чью-то любовь, деньги или признание. Достоинство имеет большее значение, чем вы думаете. Встаньте и уйдите от любой ситуации, которая может привести вас к такому низкому уровню. Вы стоите намного больше, чем это.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Льва

(июль 23 - август 23)

Вы на пути к цели. Вы синхронизируетесь с доминирующим ритмом, а ваше расписание легко координируется со вселенной. Вы хотите играть, вам нужно работать, и вы можете все это успеть. Может быть, это объясняет, почему вы будете очень веселый. Но следите за призом тоже. В том, что вы хотите, есть некая невыразимая красота. Назовите это поэтической справедливостью, управляемой кармой или просто инстинктивным умением быть в нужном месте в нужное время.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Девы

(август 24 - сентябрь 22)

Девы могут захотеть в субботу культурного просвещения. Вам будет интересно поговорить о кино, литературе или других темах искусства. Поддерживать разговор не должно быть слишком сложно – у вас хороший вкус. Мир вокруг вас кажется мягче и прекраснее, и вы отвечаете тем же. Другие люди ценят вас за это. Не удивляйтесь, если через несколько дней у вас будет еще больше союзников и поклонников.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Весов

(сентябрь 24 - октябрь 23)

Любовникам, друзьям, соседям и коллегам просто повезло. Вам будет так легко в субботу. Вы с радостью будете всем помогать, если это даст вам положительный ответ. Это не должно казаться унизительно. Пусть люди попросят вашей помощи. Есть так много, что вы можете сделать, когда ваш дух настроен и ваш мозг работает на полную мощность. Тем более, это хороший заряд до конца месяца.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Скорпиона

(октябрь 24 - ноябрь 22)

Вы в субботу, возможно, немного сбиты с толку, пытаясь выяснить проблему на работе или в отношениях. Но любое созерцание сейчас не приветствуется. Было бы лучше взаимодействовать с миром. Только не удивляйтесь, если вы не нажмете нужную ноту с первой попытки. Разговоры с друзьями или коллегами могут стать немного сложнее, когда вы решаете проблемы или проект. Если это произойдет, не волнуйтесь. Может быть небольшое трение, но все решится в лучшую сторону.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Стрельца

(ноябрь 23 - декабрь 21)

В субботу стрельцам повезет в обучении. Все, что связано с новыми знаниями, будет запоминаться быстро и легко. У вас будет возможность освоить новый опыт. Не сдерживайтесь, и, возможно, ваши учителя дадут вам все, о чем вы их просите. Разве образование не весело?

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Козерога

(декабрь 22 - январь 20)

Вещи нуждаются в исправлении. Быть администратором с железным кулаком – против вашей натуры. Бизнес есть бизнес, но у вас есть свои пределы. Может быть, вам не нужно так сильно давить. Может быть, ваша версия личностного роста означает жить и позволить жить. Сегодня будут изменения, но будете ли вы теми, кто их сделает?

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Водолея

(январь 21 - февраль 19)

Уровень вашей уверенности стремительно растет, потому что другие люди – ваши друзья, соседи и коллеги, даже совершенно незнакомые люди на улице – замечают, насколько вы уникально привлекательны. Пусть ваша индивидуальность сияет, и пусть ваш интеллект раскачивает мир. Вы можете изменить все, если просто дадите волю своим идеям. Как вы можете позволить себе не делать этого? Ответ: не можете. Так сияйте, как звезда, и увидите, как много можете сделать.

Гороскоп на субботу, 23 ноября 2019, для Рыб

(февраль 20 - март 20)

Выступать всегда было трудно для вас – вы слишком хорошо видите все стороны проблемы и чувствуете сострадание к потребностям и точкам зрения других. Но сейчас вам нужно постоять за себя в важном вопросе. В прошлом ваши неуверенные ответы, возможно, заставляли других считать вас за дурака. Теперь у вас есть шанс показать им, насколько вы выросли и насколько вы стали сильными.

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