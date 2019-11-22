подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 ноября 2019, пятница, 09:21 520
Политика 2019-11-22T09:21:53+02:00
Українські Новини
Сегодня отмечается 15-я годовщина Оранжевой революции

Сегодня отмечается 15-я годовщина Оранжевой революции

Оранжевая революция
Оранжевая Революция. Фото: wikimedia.org
Оранжевая Революция. Фото: wikimedia.org

Сегодня 15-я годовщина начала Оранжевой революции - мирных протестов, которые проходили в ряде городов Украины с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года.

Оранжевая революция - широкая кампания мирных протестов, митингов, пикетов, забастовок, которая происходила в ряде городов Украины, с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года.

Оранжевая революция началась после того, как 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.

Сторонники основного соперника Януковича на выборах Виктора Ющенко - и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.

Поводом для массового протеста стали зафиксированные массовые фальсификации народного волеизъявления во время 2-го тура выборов президента Украины 21 ноября 2004 года.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что намерено задействовать все подразделения для охраны правопорядка по время акций по случаю Дня достоинства и свободы 21-22 ноября.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

Больше новостей о: Оранжевая революция

Архив
Новости
В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы 10:31
Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб 10:22
Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют в обменниках 10:22
В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона 10:09
На киевском вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову 10:02
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok