Сегодня отмечается 15-я годовщина Оранжевой революции

Сегодня 15-я годовщина начала Оранжевой революции - мирных протестов, которые проходили в ряде городов Украины с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года.

Оранжевая революция - широкая кампания мирных протестов, митингов, пикетов, забастовок, которая происходила в ряде городов Украины, с 22 ноября 2004 года по 23 января 2005 года.

Оранжевая революция началась после того, как 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.

Сторонники основного соперника Януковича на выборах Виктора Ющенко - и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.

Поводом для массового протеста стали зафиксированные массовые фальсификации народного волеизъявления во время 2-го тура выборов президента Украины 21 ноября 2004 года.

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что намерено задействовать все подразделения для охраны правопорядка по время акций по случаю Дня достоинства и свободы 21-22 ноября.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.