Сьогодні відзначається 15-та річниця Помаранчевої революції

Сьогодні 15-а річниця початку Помаранчевої революції - мирних протестів, які проходили в ряді міст України з 22 листопада 2004 року по січень 2005 року.

Помаранчева революція - широка кампанія мирних протестів, мітингів, пікетів, страйків, яка відбувалася в ряді міст України, з 22 листопада 2004 року по 23 січня 2005 року.

Помаранчева революція почалася після того, як 21 листопада 2004 року Центральна виборча комісія України оголосила попередні результати другого туру президентських виборів, згідно з якими з перевагою в 3% переміг Віктор Янукович, колишній в той час прем'єр-міністром.

Прихильники основного суперника Януковича на виборах Віктора Ющенка - і більшість іноземних спостерігачів вважали, що цей перевага Януковича у голосуванні був досягнутий за рахунок порушень на виборах.

Приводом для масового протесту стали зафіксовані масові фальсифікації народного волевиявлення під час 2-го туру виборів президента України 21 листопада 2004 року.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада близько 5 тис. людей зібралися на присвячений річниці "Революції гідності" народне віче на Майдані Незалежності в Києві.

Міністерство внутрішніх справ раніше заявляло, що має намір задіяти всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи 21-22 листопада.

У листопаді 2014 року Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада.