підписатися на розсилку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 листопада 2019, пʼятниця, 09:21 24
Політика 2019-11-22T12:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні відзначається 15-та річниця Помаранчевої революції

Сьогодні відзначається 15-та річниця Помаранчевої революції

помаранчева революія
Помаранчева Революція. Фото: wikimedia.org
Помаранчева Революція. Фото: wikimedia.org

Сьогодні 15-а річниця початку Помаранчевої революції - мирних протестів, які проходили в ряді міст України з 22 листопада 2004 року по січень 2005 року.

Помаранчева революція - широка кампанія мирних протестів, мітингів, пікетів, страйків, яка відбувалася в ряді міст України, з 22 листопада 2004 року по 23 січня 2005 року.

Помаранчева революція почалася після того, як 21 листопада 2004 року Центральна виборча комісія України оголосила попередні результати другого туру президентських виборів, згідно з якими з перевагою в 3% переміг Віктор Янукович, колишній в той час прем'єр-міністром.

Прихильники основного суперника Януковича на виборах Віктора Ющенка - і більшість іноземних спостерігачів вважали, що цей перевага Януковича у голосуванні був досягнутий за рахунок порушень на виборах.

Приводом для масового протесту стали зафіксовані масові фальсифікації народного волевиявлення під час 2-го туру виборів президента України 21 листопада 2004 року.

Як повідомляли Українські Новини, 21 листопада близько 5 тис. людей зібралися на присвячений річниці "Революції гідності" народне віче на Майдані Незалежності в Києві.

Міністерство внутрішніх справ раніше заявляло, що має намір задіяти всі підрозділи для охорони правопорядку під час акцій з нагоди Дня гідності і свободи 21-22 листопада.

У листопаді 2014 року Петро Порошенко заснував День гідності і свободи 21 листопада.

Більше новин про: помаранчева революія

Архів
Новини
Бойовики обстріляли ділянку розведення в Петровському Донецької області, - СММ ОБСЄ 12:15
Брату нардепа "Слуги народу" просять присвоїти почесне звання 12:15
Частина українців і досі без тепла: як проходить початок опалювального сезону 12:10
Рубль обвалився в обмінниках Києва перед вихідними 11:35
Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька 11:31
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної сотні 10:21
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
НАБУ почало розслідувати можливу держзраду екс-глави СБУ Грицака 15:34
більше новин
НАБУ засекретило інформацію про можливу причетність Гройсмана до розкрадання коштів "Укрзалізниці" 10:25
Глава Аграрного Фонду увійшов в топ-25 CEO України і був відсторонений у той же день 09:39 Інфографіка
Адвокатом Ляшка стала захисниця ДТЕК 10:29
Суд зобов'язав Кабмін переглянути прожитковий мінімум 14:41
Монетизація пільг — отримати зекономлені гроші можна з червня 2020 05:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok