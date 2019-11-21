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21 ноября 2019, четверг, 23:58 12
Общество 2019-11-21T23:58:18+02:00
Українські Новини
В Запорожье несколько сотен людей вышли на марш и вече в годовщину "Революции достоинства"

В Запорожье несколько сотен людей вышли на марш и вече в годовщину "Революции достоинства"

Запорожье, Революция Достоинства
Марш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.ua
Марш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.ua

Около 300 человек в четверг прошли маршем и участвовали в посвященном годовщине "Революции достоинства" народном вече возле Запорожской областной государственной администрации.

Акция началась около 20:00 на площади Маяковского, откуда участники вдоль главной улицы Запорожья - проспекта Соборного, прошли до площади возле облгосадминистрации.

Они несли в руках государственные флаги Украины, плакаты с надписями "Нет капитуляции".

По приходу на площадь они спели гимн Украины, а после состоялся митинг, на котором все желающие смогли обратится к участникам через установленные микрофоны с громкоговорителями.

В акции участвовали в том числе ветераны Антитеррористической операции и волонтеры.

Акцию сопровождали около 30 полицейских.

Марш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.uaМарш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.ua

Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что намерено задействовать все подразделения для охраны правопорядка по время акций по случаю Дня достоинства и свободы 21-22 ноября.

В ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.

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Марш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.ua
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