В Запорожье несколько сотен людей вышли на марш и вече в годовщину "Революции достоинства"

Около 300 человек в четверг прошли маршем и участвовали в посвященном годовщине "Революции достоинства" народном вече возле Запорожской областной государственной администрации. Акция началась около 20:00 на площади Маяковского, откуда участники вдоль главной улицы Запорожья - проспекта Соборного, прошли до площади возле облгосадминистрации. Они несли в руках государственные флаги Украины, плакаты с надписями "Нет капитуляции". По приходу на площадь они спели гимн Украины, а после состоялся митинг, на котором все желающие смогли обратится к участникам через установленные микрофоны с громкоговорителями. В акции участвовали в том числе ветераны Антитеррористической операции и волонтеры. Акцию сопровождали около 30 полицейских. Марш в годовщину Революции достоинства в Запорожье. Фото: 061.ua Как сообщали Українськi Новини, 21 ноября около 5 тыс. человек собрались на посвященное годовщине "Революции достоинства" народное вече на Майдане Незалежности в Киеве. Министерство внутренних дел ранее заявляло, что намерено задействовать все подразделения для охраны правопорядка по время акций по случаю Дня достоинства и свободы 21-22 ноября. В ноябре 2014 года Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября.