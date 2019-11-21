Испанский суд обязал Ryanair выплатить штраф клиентке за ограничения ручной клади

20 ноября в Испанский суд поступила жалоба от клиентки лоукостера Ryanair о незаконном ограничении ручной клади, после его суд признал незаконным политику лоукостера. Об этом передает Euronews.

В частности, клиентку заставили заплатить 20 евро за 10-килограммовую ручную кладь на борт рейса из Мадрида в Брюссель.

Суд обязал авиакомпанию вернуть женщине 20 евро вместе с процентами, а также установил, что политика компании "ограничивает права пассажира, определенные законом", и будет запрещена в Испании.

Отмечается, что еще 10 евро, которые требовались как моральная компенсация, женщина по судебным решения не получит.

По правилам в отношении ручной клади Ryanair, на борт самолета нельзя брать ничего, кроме небольшой сумки, за что-то другое авиакомпания берет дополнительную плату. Когда пассажирам можно было брать небольшие чемоданы как ручную кладь.

В свою очередь Ryanair заявил:

"Это решение не повлияет на политику в отношении багажа Ryanair, ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, который неверно истолковал нашу коммерческую свободу в определении размера нашей ручной клади".

Испанский суд заявил, что решение не может быть обжаловано. Однако,пока неизвестно, будет ли авиакомпания будет подавать апелляцию в Европейский суд.

Как сообщали Українські Новини, Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг.

Также в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.