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21 ноября 2019, четверг, 20:43 137
Мир 2019-11-21T20:44:00+02:00
Українські Новини
Испанский суд обязал Ryanair выплатить штраф клиентке за ограничения ручной клади

Испанский суд обязал Ryanair выплатить штраф клиентке за ограничения ручной клади

Авиация, Авиакомпании, Ryanair, Авиалинии, Ручная кладь
Ryanair.Фото: ryanair.com
Ryanair.Фото: ryanair.com

20 ноября в Испанский суд поступила жалоба от клиентки лоукостера Ryanair о незаконном ограничении ручной клади, после его суд признал незаконным политику лоукостера. Об этом передает Euronews.

В частности, клиентку заставили заплатить 20 евро за 10-килограммовую ручную кладь на борт рейса из Мадрида в Брюссель.

Суд обязал авиакомпанию вернуть женщине 20 евро вместе с процентами, а также установил, что политика компании "ограничивает права пассажира, определенные законом", и будет запрещена в Испании.

Отмечается, что еще 10 евро, которые требовались как моральная компенсация, женщина по судебным решения не получит.

По правилам в отношении ручной клади Ryanair, на борт самолета нельзя брать ничего, кроме небольшой сумки, за что-то другое авиакомпания берет дополнительную плату. Когда пассажирам можно было брать небольшие чемоданы как ручную кладь.

В свою очередь Ryanair заявил:

"Это решение не повлияет на политику в отношении багажа Ryanair, ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, который неверно истолковал нашу коммерческую свободу в определении размера нашей ручной клади".

Испанский суд заявил, что решение не может быть обжаловано. Однако,пока неизвестно, будет ли авиакомпания будет подавать апелляцию в Европейский суд.

Как сообщали Українські Новини, Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг.

Также в марте АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

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