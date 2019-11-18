В Париже официально ввели запрет на цирковых животных

Запреты на использование животных в цирковых представлениях продолжают распространяться. Тем временем как из Одесского цирка исчезли животные, власти Парижа также приняли такое решение.

Об этом сообщает Livekindly.

Таким образом город бросил вызов государству, которое, в отличие от большинства стран ЕС, до этого времени не объявило национальный запрет.

"Мы можем поздравить себя с этим решением, что знаменует социальный прогресс, которого жаждут все французы", - сказала Пенелопа Комитес, член Парижского совета по вопросам городской природы, добавив, что она надеется, что национальное правительство последует этому примеру.

Следует заметить, опросы показывают, что подавляющее большинство французов против использования диких животных для развлечения. 65 французских муниципалитетов уже запретили цирки с участием диких зверей.

Как отмечается, поводом для введения запрета в столице стало то, что накануне в парижском приюте для животных умер медведь, по имени Миша, через два месяца после его спасения от пары дрессировщиков, которые жестоко обращались с животным в течение всей его жизни.

Как сообщали Українські Новини, в Раде предлагают запретить контактные зоопарки и животных в цирке.

Также в Виннице запретили выступления передвижных цирков с животными.