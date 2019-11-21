В Киеве образовались многокилометровые пробки: карта

В Киеве вечером 21 ноября в центре и основных автомагистралях образовались многочисленные пробки. Об этом сообщают данные онлайн-карт Google Maps.

Так, пробки зафиксированы на проспекте Победы, Набережном шоссе, улицах Сечевых стрельцов, Вячеслава Черновола, Олены Телиги, Стеценка, Тараса Шевченка, Чоколовском бульваре, проспекте Лобановского и Владимирском спуске, проспекте Палладина, Большой окружной дороге.

Затруднено движение по улицам Стеценка, Дегтяревской, Глыбочицкой, Бульварно-Кудрявской, бульвару Леси Украинки.

Пробки в Киеве. Фото: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, Киев попал в топ-15 городов мира с самыми масштабными пробками.