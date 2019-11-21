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21 ноября 2019, четверг, 17:53 33
Общество 2019-11-21T17:53:21+02:00
Українські Новини
Новый год приближается: в Киеве установили новогоднее освещение на центральных улицах

Новый год приближается: в Киеве установили новогоднее освещение на центральных улицах

Киев, Новый год, Иллюминация
Освещение в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo
Освещение в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo

КП "Киевгорсвет" завершает работы по подготовке к новогодним праздникам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгорсвета".

"Задача для КП "Киевгорсвет" – сделать иллюминационную сказку реальностью и создать праздничное настроение для всех киевлян и гостей столицы. Уже совсем скоро вы сами сможете заглянуть вечером на одну из центральных улиц столицы и насладиться новогодними огнями", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для украшения центральной улицы города (Крещатик) использовано свыше 3 тысяч метров гирлянд и 300 световых приборов, которые установлены на деревьях и административных зданиях. Это - Национальная Филармония, Консерватория, Киевская Городская Государственная Администрация, Главпочтамт, Укоопсоюз (новогодние мотивы, гирлянды), а также другие улицы Киева:

  • ул. Б. Хмельницкого — иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (гирлянды и шары);
  • Майдан Независимости – деревья и опоры (гирлянды);
  • Европейская площадь — праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (листья), на деревьях (падающий лед, геометрические фигуры, гирлянды);
  • ул. Грушевского — праздничная иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (новогодние мотивы, гирлянды);

Отмечается, что освещение соответствует всем мировым стандартам, является энергосберегающим и функциональным.

Новогодняя иллюминация будет работать с 19 декабря 2019 г. по 20 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, стало известно как будут праздновать Новый год в Киеве.

Ранее писали о том, как не потратить все во время предновогодней "горячки" и не стать жертвой мошенников.

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