Газетчики требуют от правительства уволить гендиректора "Укрпочты" Смелянского, - глава НСЖУ

Газетчики требуют от Кабинета Министров защитить украинскую прессу и уволить генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передают Українськi Новини.

"Протест против правительственной политики безразличия в отношении печатных СМИ, которые стали заложниками непартнерского отношения "Укрпочты", объявили участники Всеукраинского совещания редакторов. Также газетчики в очередной раз обратились к властям с требованием уволиь Игоря Смелянского с должности генерального директора "Укрпочты". Мероприятие состоялось 21 ноября в Киеве по инициативе Национального союза журналистов Украины, собрав около сотни редакторов со всей Украины", - написал он.

Томиленко отметил, что потребность созвать Всеукраинское совещание редакторов возникло из-за критической ситуации, которая сейчас сложилась в сфере печатных СМИ.

По его словам, систематическое повышение тарифов "Укрпочты" на фоне снижения качества доставки газет привело к стремительному падению тиражей, при этом большинство редакций оказались на грани выживания, а тысячи украинцев потеряли доступ к газетам, которые в большинстве сел составляют едва ли не единственный источник достоверной информации.

Сам Смелянский на своей странице в Facebook отметил, что единственные страны, где количество газет на душу населения больше, чем в Украине - это Франция и Беларусь.

"В первой более 900 миллионов евро дотаций на 2018-2022, во второй дотации и админресурс по подписке. В России после отмены дотаций тиражи просели на 40%... "Укрпочта" не то, что не имеет дотаций на прессу, а сама была источником дотаций для прессы, доставляя себе в убыток прессу на сумму 500 млн за 3 года, а долг государства за доставку госизданий - около 60 млн гривен за 5 лет, который не погашен и, боюсь, погашен не будет. На 560 миллионов можно было бы купить много новых машин, и поднять зарплаты почтальонам. Но виноват конечно Смелянский, который пришёл навести порядок", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Смелянский рассматривается как возможный глава "Укрзализныци". Ранее , директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.