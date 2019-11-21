подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Газетчики требуют от правительства уволить гендиректора "Укрпочты" Смелянского, - глава НСЖУ
21 ноября 2019, четверг, 16:51 547
СМИ 2019-11-21T17:02:13+02:00
Українські Новини
Газетчики требуют от правительства уволить гендиректора "Укрпочты" Смелянского, - глава НСЖУ

Газетчики требуют от правительства уволить гендиректора "Укрпочты" Смелянского, - глава НСЖУ

Укрпочта, НСЖУ, Сергей Томиленко, Игорь Смелянский

Газетчики требуют от Кабинета Министров защитить украинскую прессу и уволить генерального директора акционерного общества "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передают Українськi Новини.

"Протест против правительственной политики безразличия в отношении печатных СМИ, которые стали заложниками непартнерского отношения "Укрпочты", объявили участники Всеукраинского совещания редакторов. Также газетчики в очередной раз обратились к властям с требованием уволиь Игоря Смелянского с должности генерального директора "Укрпочты". Мероприятие состоялось 21 ноября в Киеве по инициативе Национального союза журналистов Украины, собрав около сотни редакторов со всей Украины", - написал он.

Томиленко отметил, что потребность созвать Всеукраинское совещание редакторов возникло из-за критической ситуации, которая сейчас сложилась в сфере печатных СМИ.

По его словам, систематическое повышение тарифов "Укрпочты" на фоне снижения качества доставки газет привело к стремительному падению тиражей, при этом большинство редакций оказались на грани выживания, а тысячи украинцев потеряли доступ к газетам, которые в большинстве сел составляют едва ли не единственный источник достоверной информации.

Сам Смелянский на своей странице в Facebook отметил, что единственные страны, где количество газет на душу населения больше, чем в Украине - это Франция и Беларусь.

"В первой более 900 миллионов евро дотаций на 2018-2022, во второй дотации и админресурс по подписке. В России после отмены дотаций тиражи просели на 40%... "Укрпочта" не то, что не имеет дотаций на прессу, а сама была источником дотаций для прессы, доставляя себе в убыток прессу на сумму 500 млн за 3 года, а долг государства за доставку госизданий - около 60 млн гривен за 5 лет, который не погашен и, боюсь, погашен не будет. На 560 миллионов можно было бы купить много новых машин, и поднять зарплаты почтальонам. Но виноват конечно Смелянский, который пришёл навести порядок", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Смелянский рассматривается как возможный глава "Укрзализныци". Ранее , директор "Укрпочты" признался, что у него 2 паспорта, что запрещено украинским законом.

Больше новостей о: Укрпочта НСЖУ Сергей Томиленко Игорь Смелянский

Архив
Новости
Освещение в Киеве. Фото: facebook.com/kyivmisksvitlo
Новый год приближается: в Киеве установили новогоднее освещение на центральных улицах 17:53
В Житомире задержали россиянина: он руководит одной из групп ИГИЛ 17:52
Зеленский назначил замглавы СБУ Андрущенко 17:45
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 17:41 Обновляется
Труханов уже наполовину в тюрьме, – нардеп Рабинович 17:38
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok