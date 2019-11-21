Глава СБУ Баканов пообещал изучить дело танкера "Мрия"

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов пообещал внимательно изучить дело об аресте танкера "Мрия" и пригласил для обсуждения представителей команды и судовладельца. Такая договоренность была достигнута во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Очаков (Николаевская область) для встречи освобожденных украинских кораблей.

Об этом сообщило интернет-издание Enkorr.

"Буквально на пирсе нам удалось задать вопрос Владимиру Александровичу, он оперативно переадресовал на главу Службы безопасности Украины господина Баканова, который пообещал внимательно изучить нашу ситуацию. Мы надеемся, что символичное событие освобождения украинских военных кораблей позволит заново посмотреть на проблему "Мрии" и также освободить судно", – заявил представитель компании-судовладельца Александр Бабий.

По его словам, главе СБУ были переданы подробные материалы о ситуации с "Мрией", арест которой команда и судовладелец считают незаконным.

"После брифинга Президента нам удалось отдельно обсудить ситуацию с господином Бакановым и донести свою правовую позицию. Он внимательно выслушал и пригласил нас в центральный офис СБУ, чтобы еще раз детально разобраться в сложившейся ситуации и найти пути ее решения", - добавил Бабий.

Напомним, танкер "Мрия" был захвачен вооруженным отрядом пограничной службы в нейтральных водах 20 августа во время выполнения контракта на бункеровку судов, следующих из Одессы в румынскую Констанцу.

Поводом для ареста судна стали подозрения управления СБУ в АР Крым, что судно якобы незаконно посещало закрытые порты Крыма в 2015 году, когда принадлежало другим собственникам, управлялось другой командой и имело название Vilga.

Попытки судовладельцев добиться снятия ареста блокируются представителями управления СБУ в АР Крым. 5 ноября Херсонский городской суд отказал судовладельцу в снятии ареста. За 4 месяца расследования СБУ и прокуратура Крыма так не предоставили никаких доказательств нарушения судном порядка захода в закрытые порты полуострова.

Справка

Танкер "Мрия" в 2018 году был куплен британской компанией Felina Development и передан украинскому фрахтодержателю - Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Тефин". Осенью 2018 года судно прошло таможенное оформление и стало под флаг Украины. До этого танкер принадлежал российской судоходной компании "Маршалл" (Астрахань), ходил под российским флагом и названием Vilga.