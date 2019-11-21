С января украинцам будет предложена страховая цена на газ в 7 тыс. гривен/тыс. куб. м

Кабинет Министров намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе интервью "24 каналу", передают Українські Новини.



"Есть важный фактор, над которым работает Кабмин, с 1 января людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ 1 квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он.



Также министр предположил, что в декабре цена на газ снова увеличится.

Оржель отметил, что при предложении страховой цены у любого потребителя будет возможность отказаться от нее.



Он объяснил что отказ от этой цены может сыграть как в плюс, так и в минус для потребителя.



"Если в плюс и действительно будет остановка транзита, и будут некоторые колебания на рынке газа - то потребитель выигрывает. А если, например, мы подпишем транзитный договор, это будет фактором значительной стабилизации рынка, у нас и в Европе в подземных хранилищах газа (ПХГ) значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы и будут находиться на таких договорах, они не выиграют от этой ситуации", - отметил Оржель.



Также министр сообщил, что на сегодняшний момент страховая цена оценивается в размере порядка 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки).



Как сообщали Українські Новини, ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.



"Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).



Тем временем, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.





