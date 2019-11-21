подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
21 ноября 2019, четверг, 15:53 224
Общество 2019-11-21T15:54:56+02:00
Українські Новини
С января украинцам будет предложена страховая цена на газ в 7 тыс. гривен/тыс. куб. м

С января украинцам будет предложена страховая цена на газ в 7 тыс. гривен/тыс. куб. м

Газ, Кабмин, Цена на газ, Природный газ, Страховая цена
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабинет Министров намерен утвердить страховую цену на природный газ для населения в размере около 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе интервью "24 каналу", передают Українські Новини.

"Есть важный фактор, над которым работает Кабмин, с 1 января людям будет предложена страховая цена на газ, они смогут выбрать ее до конца отопительного сезона. Она будет меньше цены на газ 1 квартала 2019 года, более того, она будет зафиксирована до конца отопительного сезона", - сказал он.

Также министр предположил, что в декабре цена на газ снова увеличится.
Оржель отметил, что при предложении страховой цены у любого потребителя будет возможность отказаться от нее.

Он объяснил что отказ от этой цены может сыграть как в плюс, так и в минус для потребителя.

"Если в плюс и действительно будет остановка транзита, и будут некоторые колебания на рынке газа - то потребитель выигрывает. А если, например, мы подпишем транзитный договор, это будет фактором значительной стабилизации рынка, у нас и в Европе в подземных хранилищах газа (ПХГ) значительные объемы газа и фактор того, что транзит газа не прекратился, скорее всего, сыграет на то, что цена на газ снизится. И тогда те потребители, которые застрахованы и будут находиться на таких договорах, они не выиграют от этой ситуации", - отметил Оржель.

Также министр сообщил, что на сегодняшний момент страховая цена оценивается в размере порядка 7 тыс. гривен/тыс. куб. м (с НДС и без учета транспортировки).

Как сообщали Українські Новини, ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

"Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Тем временем, 2 ноября Украина прекратила закачку и начала отбор природного газа из подземных хранилищ.


Больше новостей о: Газ Кабмин Цена на газ Природный газ Страховая цена

Архив
Новости
Украинцы теперь смогут находиться в Аргентине без виз полгода 16:29
Реприватизационные игры государства могут оттолкнуть потенциальных иностранных инвесторов, – Полтораков 16:21
Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника 16:19
Ретроспективное изменение "зеленого тарифа" - нарушение закона и международных обязательств, – глава ветроэнергетической ассоциации 16:07
В Раде задумались о налогообложении блогеров 16:00
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Новых депутатов пора менять, - Зеленский на форуме со школьниками 14:59
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Суд подтвердил законность избрания Гречковского и Маловацкого в ВСП 15:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok