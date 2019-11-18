Гороскоп на неделю: астролог рассказала, кого ждут крутые перемены

18-19 ноября наступает время перемен и сбора урожая. В эти дни нужно начинать воплощать то, что дало информационную завязку в петле Меркурия, в середине октября: возможно, у вас родилась какая-то идея: по смене работы, решению проблемы 2019 года, новому проекту и т. д. Но если этот период прошел неконструктивно или на вас что-то давило, и вы решили что-то изменить в своей жизни, то следующая неделя – самое время перестановок. А для кого-то может быть выигрыша. В связи с этим интересно сравнить, насколько совпали ваши действия с предсказаниями ранее. Гороскопом на 18-25 ноября поделилась астропсихолог Ольга Иванова на своем Youtube-канале.

18 и 19 ноября Луна будет проходить знак Льва, и в этот же период 19-го Марс переходит в Скорпион. Поэтому то, что мы обсудили-обдумали, то, что явилось итогом, запускается с этих чисел.

У скорпионов, козерогов, раков, дев и рыб начинается работа позитивного характера, а тельцы, львы и водолеи, возможно, получат новости о новом проекте на работе, который с 18 ноября нужно будет запускать в жизнь. Поэтому стоит готовиться к острому рабочему формат с возможным преодолением трудностей, которые нарисовала петля Меркурия с середины октября.

18 и 19 ноября для близнецов, стрельцов, львов, весов и овнов - позитивные дни, но в то же время конструктивные, возможно, дни перезагрузки. Это может быть смена работы, переезд.

20 и 21 Луна будет в Деве, и 20-го вечером Меркурий разворачивается в директ. С одной стороны, это всегда радостное событие для многих: можно начинать заниматься новыми проектами и теми, что готовились в петле Меркурия, можно совершать покупки, которые уже присмотрели. С другой стороны, это произойдет только вечером. Поэтому желательно перенести дела на 21-е.

20-21 приветствуется активность (можно уже присматривать какие-то покупки, записываться в спортзал, оформлять какие-то решения)

Что не очень хорошо может пройти в этот период. Аккуратнее нужно отнестись к вопросам красоты и финансов. Для дев, скорпионов, рыб, раков и козерогов 20-21 ноября должны пройти достаточно деятельно и удачно.

С 22 по 23 ноября Луна будет в Весах. 22-го день может быть сложным. Возможно, в пятницу вы будете доделывать какую-то работу, чтобы в субботу все-таки отдохнуть. Или может быть какая-то подготовка, суета перед сделкой.

По мнению астролога, с 23 по 25 ноября – самые интересные дни последнего месяца осени. Это период крутых изменений. Здесь будут происходить все самые большие перестановки: крупные приобретения, выигрыши, помолвки, брак, беременность, торжества, публичные выступления, показ мод и т. п. А повезет в этот период тем знакам зодиака, которые 11-15 хорошо поработали. И это в первую очередь весы, овны, львы, водолеи, стрельцы. Но присматриваться нужно всем без исключения и искать в эти дни свою удачу. Рыб, дев, близнецов могут ожидать крупные траты в это время, возможно, приятные. 23-25 ноября не стоить делать необдуманные, опасные вещи, рисковать. Особенно 24 ноября будет аварийным днем.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Напомним, что предсказали астрологи на ноябрь и декабрь, а также какие покупки по гороскопу были удачными на выходных.